La Chapelle Saint Mesmin : une stèle dévoilée sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle

Une stèle a été inaugurée ce samedi à La Chapelle Saint Mesmin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Trois autres vont être installées dans les prochains mois.

Si vous avez prévu de vous promener sur les bords de Loire à la Chapelle Saint Mesmin, vous allez peut-être remarquer une nouveauté. Une stèle a été inaugurée ce samedi 21 octobre sur le chemin longeant l'église. Car ce sentier, en plus d'être apprécié par les coureurs, les cyclistes et les promeneurs est également l'une des routes menant à Saint-Jacques-de-Compostelle.

"Avant, il n'y avait rien sur Orléans qui parlait du chemin"

Au départ de Paris, les pèlerins ont deux possibilités. Ils peuvent passer par Chartres ou par Orléans. La majorité des marcheurs choisissent de passer par l'Eure-et-Loir, et seuls environ 200 chaque année préfèrent la cité Johannique et sa cathédrale. C'est pour rappeler à tous que le chemin passe dans le département et pour encourager de nouveaux pèlerins à choisir Orléans, que l'association Compostelle 45 a souhaité faire installer quatre stèles dont la première à La Chapelle Saint Mesmin. Patrick Lacheré est le président de l'association, il détaille :"Il n'y avait rien sur Orléans qui parlait du chemin. Désormais on commence à le faire connaitre et à dire que ce chemin existe."

Une valeur ajoutée à la commune

La stèle mesure un mètre de haut, une coquille Saint Jacques a été gravée sur le devant. Ce travail, on le doit aux élèves en option arts de la pierre du lycée professionnel Gaudier Breszka. Un projet encouragé par le maire de la commune Nicolas Bonneau. Pour lui, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est une vraie valeur ajoutée à la ville : "Ça rapporte en notoriété et puis ça ajoute à la qualité de vie que nous avons déjà sur ces bords de Loire avec notre magnifique église."

Une stèle "high-tech"

Souhaitons aux promeneurs de profiter du paysage et de ne pas rester les yeux rivés sur l'écran de leur smartphone. D'autant plus que sur la stèle un QR Code a été placé. En le scannant avec votre mobile vous accédez à de nombreuses informations, comme le détaille Philippe Laventure, l'administrateur de l'association Compostelle 45 : "Ça permet de se connecter sur un site qui donne les aspects historiques, les informations pratiques : les hébergements, les lieux pour les ravitaillements ; et qui donne également les liens des sites des différentes communes."

En scannant cette plaque avec votre mobile vous accédez à de nombreuses informations sur le lieu et le chemin. © Radio France - Cyrille Ardaud

Dans les mois à venir d'autres stèles seront installées le long du chemin, sur les communes d'Orléans, Meung-sur-Loire et Aschères-le-Marché.