La Chapelle-Saint-Ursin : plusieurs tombes anciennes mises au jour

Une plate-forme logistique de 83.000 m2 doit être construite à La Chapelle-Saint-Ursin, près de Bourges, sur un site de 20 hectares qu'il faut donc fouiller de manière préventive. Deux squelettes, dont un en très bon état, ont notamment été découverts. Laurence Augier, directrice du service archéologique de l'agglomération de Bourges, se doutait que le site serait intéressant.

Laurence Augier, directrice du service archéologique de l'agglomération de Bourges © Radio France - Michel Benoit

On soupçonnait la présence d'un monument funéraire d'un chef biturige, la tribu celte locale vers 600 ans avant J-C. Finalement, on en a retrouvé deux ! Malheureusement, le tumulus est totalement arasé. Il ne reste plus rien, mais le site a continué à être occupé et d'autres inhumations sont intervenues ultérieurement : " On a retrouvé des individus " précise Laurence Augier. " En tout cas, une personne pour laquelle on connait la datation qui est plutôt antique. Elle n'est donc pas contemporaine de ces monuments funéraires mais est venue les réinvestir. Et puis aujourd'hui, on a retrouvé une seconde tombe. Il faudra aussi attendre une datation au carbone pour pouvoir dater l'individu. " Il pourrait être de l'époque gallo-romaine puisqu'on sait qu'une villa a été construite à proximité.

Le squelette sera daté prochainement au carbone 14 pour en savoir plus © Radio France - Michel Benoit

Les chefs bituriges recevaient des offrandes funéraires hélas disparues, ici : "Le défunt part dans l'au-delà avec généralement un service à boire. C'est la tradition un peu comme chez les étrusques" reprend Laurence Augier. "Il s'agit d'un service à vin. On peut donc retrouver des vases grecs, des coupes, des amphores, des chaudrons, des passoires pour filtrer le vin et des cruches. Le chef de clan était souvent inhumé avec le char sur lequel il paradait. Lors du dernier voyage, on exposait souvent le corps sur ce char et on l'inhumait dessus."

L'exemple d'un tumulus celtique intact en Allemagne © Radio France - Michel Benoit

Des tumulus celtiques intacts sont encore visibles notamment en Auvergne.