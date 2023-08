La chapellerie de Chazelles-sur-Lyon s'illumine pour le festival "Région des lumières"

Les murs de la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon vont s'illuminer à partir de ce samedi 19 août. Le festival "Région des lumières" fait étape dans la Loire , après avoir tourné tout l'été dans six autres villes de la région Auvergne Rhône-Alpes (Vienne, Issoire, Annemasse, Viviers, Mauriac et La Chaise Dieu). Chazelles-sur-Lyon est la septième et dernière étape de ce festival itinérant qui propose un son et lumière sur un bâtiment emblématique de la ville hôte.

ⓘ Publicité

Pendant trois semaines, tous les soirs du 19 août au 10 septembre, la chapellerie va donc accueillir ce spectacle imaginé par la société "Les allumeurs de rêves". "On va le découvrir en même temps que vous, précise Elena Daillère, responsable scientifique à l'atelier musée du chapeau, et c'est un beau cadeau puisque l'on fête cette année nos 40 ans".

Capture d'écran du son et lumière projeté sur la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon - Les allumeurs de rêves

"L'usine date de 1902, c'est un bâtiment en pierre de taille, avec à la fois de la pierre, de la brique et plus d'une centaine de fenêtres. C'est l'un des derniers témoins du patrimoine industriel de cette époque. Ce son et lumière va mettre en valeur et illuminer cette façade, ce qui va permettre de la redécouvrir".

Le son et lumière du festival "Région des lumières" à la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon, dure 20 minutes et sera projeté plusieurs fois chaque soir de 21h30 à 23h30 (sauf le samedi 26 août à partir de 22h15), du 19 août au 10 septembre. L'entrée est totalement gratuite.

La commune et les associations de Chazelles-sur-Lyon ont aussi prévu des animations en marge de ce son et lumière.