La Charente-Maritime, star de "Je te promets", la série événement de TF1

La Rochelle, Rochefort, Fouras : la Charente-Maritime occupe près de la moitié des scènes de "Je te promets", série événement de TF1, dont la diffusion débute ce lundi soir. Le tournage a réuni de nombreux techniciens et figurants du département, dont beaucoup seront devant leur télé.

TF1 n'a pas lésiné sur la publicité, pour annoncer sa série événement de l'hiver 2021, et pourquoi pas des suivants...

C'est la série événement de TF1, annoncée par la chaîne à grands renforts de publicité : "Je te promets", version française du succès américain "This is us", débarque ce lundi soir sur les écrans, pour deux premiers épisodes d'une saison qui en compte 12.

Dans cette série, on suit la saga d'une famille, sur plusieurs décennies. Des jumeaux et un enfant adopté qu'on accompagne de l'enfance à l'âge adulte. La série explore la psycho-généalogie, les traumatismes qu'on lègue à nos enfants, parfois sans s'en rendre compte.

Cette série, on la regardera avec beaucoup d'attention en Charente-Maritime, dont les décors servent aux très nombreuses scènes de flashback - pratiquement la moitié de la série. Le reste étant essentiellement tourné à Paris. Cette première saison a été tournée l'an dernier, en hiver et en été, avec entre deux le premier confinement. Et avec une équipe technique aux trois-quarts régionale.

La Charente-Maritime, vivier de techniciens audiovisuels

"La productrice et les scénaristes avaient prévu d'installer l'histoire au bord de la mer, parce que le père travail dans un chantier naval", se souvient l'Angoumoisin Christophe Stupar, directeur de production pour le tournage en Charente-Maritime. Et La Rochelle s'est visiblement imposée très vite : "La Rochelle est sortie du lot parce qu'il y a sur place un vivier de techniciens audiovisuels de grande qualité."

Tourner en province, c'est aussi l'assurance d'un tournage "beaucoup plus fluide" qu'à Paris, précise Christophe Stupar : "à Paris, il y a eu beaucoup de tournages, de très gros tournages qui mobilisent parfois un arrondissement entier. Et les riverains en ont un peu marre". A l'arrivée, des contraintes parfois "ubuesques", "par exemple tourner dans un appartement et avoir les loges tellement loin, qu'il faut un chauffeur pour conduire les acteurs du plateau à leur loge".

Autre point fort du département : la mobilisation de ses élus pour accueillir des tournages. "On sent une vraie écoute et une vraie envie de nous aider, promet Christophe Stupar. Dès lors, tout est facile !"

800 figurants et acteurs recrutés dans le département

Parmi les 800 figurants et acteurs recrutés en Charente-Maritime, il y a Marie Derache, qui apparaît une dizaine de secondes à l'écran. Le temps pour cette assistante sociale (son rôle dans la série) de signer l'adoption d'un des trois héros : "mais en fait, c'est moi qui ai le rôle le plus important, sourit-elle, car sans ma signature, il n'y a pas de série !"

Alors bien sûr, cette habitante de Fouras, par ailleurs clown et comédienne de rue, guettera sa scène, mais aussi les images de sa ville, qu'elle adore. Fouras, l'un des trois grands lieux de tournage, avec Rochefort et La Rochelle : "je vais aller faire la petite souris, regarder où ça a tourné, et puis voir cette version française d'une série qui a très bien marché aux Etats-Unis..."

Pour les besoins de l'histoire, la Charente-Maritime a été replongée dans les années 70, 80 et 90. Voitures d'époque, mais aussi figurants au look très particulier. Travail de reconstitution énorme pour la directrice de casting, l'Oléronaise Emilie Gauthier : "dans les années 80 surtout, il y avait des coupes de cheveux extravagantes. Très blondes, très péroxydées. Il y avait Desireless..." Mais pas facile de trouver aujourd'hui les visages qui collent avec cette époque : "si les gens sont déjà dans le profil c'est génial. Sinon il faut recréer l'époque..."

Bientôt une saison 2 ?

Le tournage a été interrompu deux mois, pour cause de covid. Il a ainsi fallu recréer une scène de neige au mois de juin. Ou retrouver au dernier moment un décor de maternité. Mais finalement la série a pu être livrée pratiquement en temps et en heure.

Le directeur de production, l'Angoumoisin Christophe Stupar, attend déjà la saison 2 : "on y travaille déjà en coulisse, parce que c'est tellement long à mettre en place, tellement compliqué, qu'on fait comme si."

Pour avoir la réponse de TF1, il faudra attendre les audiences des deux premières soirées. Mais la série marche déjà bien sur la plateforme Salto où elle est déjà disponible. En cas de feu vert, Christophe Stupar, qui salue la bienveillance des producteurs, espère réunir à nouveau la plupart des techniciens présents l'an dernier.