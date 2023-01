La Chartreuse accueille ses premiers skieurs alpins de l'hiver

"C'est ma première journée de ski, on attendait ça avec une très grande impatience et on se régale" se réjouit Sélim, rencontré au pied de la Combe de l'Ours, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. "Avec le Covid, on n'a pas trop eu l'occasion de de skier donc on se rattrape maintenant", commente ce Lyonnais venu profiter des pistes de Chartreuse avec des amis. "La neige est bonne, elle est fraîche et il a un peu neigé cette nuit, ajoute une skieuse ; c'est un vrai bonheur !" Une neige froide et douce, et ça tombe bien pour Lucien, 10 ans - pardon "10 ans et demi" - venu en famille de Savoie. "J'ai fait une faute de carre et j'ai atterri par terre !" raconte le jeune skieur. "Ça arrive, la gamelle, c'est comme dans tous les sports !" ajoute-t-il, pas rancunier. Il est déjà remonté sur le télésiège... "Il manque un peu de neige, mais c'est pas mal !" estime de son côté un autre Savoyard, un peu plus âgé.

"On est heureux d'être là !"

Alors, c'est vrai, il n'y a pas autant de neige que l'an dernier à la même saison, et l'hiver a tardé à venir... "Un peu comme en 2017 d’ailleurs" fait remarquer Stpéhane Brun, le gérant du magasin Brun Sports, au centre du village. "On a eu deux hivers enneigés à Noël et même très tôt au mois de décembre, donc on s’habitue un petit peu à cette situation, souligne le loueur de skis. Cet hiver donc du coup on commence un petit peu plus tard, mais c’est de bonne augure pour les vacances de février." Il faudrait tout de même que le froid se maintienne, et/ou de nouvelles chutes de neige.

Stéphane Brun, gérant de magasin de sport © Radio France - Lionel Cariou

Mais l'essentiel pour l'heure, c'est d'avoir pu ouvrir la station. Son épouse Sylvie est la gérante du snack de la Combe de l’Ours, installé au pied des pistes. "On est heureux d’être là, tout le monde a le sourire ! dit-elle. Tout le monde est content : nous, les skieurs, tous les employés des remontées mécaniques... On est heureux de pouvoir démarrer enfin !"