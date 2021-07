La chasse à la truffe racontée dans un film italien

"Chasseurs de truffes" sort ce mercredi 21 juillet dans les salles de cinéma. Ce film documentaire raconte la recherche dans le nord de l'Italie de la truffe blanche, la truffe Alba, la plus chère au monde.

C'est sans aucun doute un film qui va plaire aux Périgourdins car il traite d'un sujet qui nous tient à cœur en Dordogne : la truffe. Ce film documentaire d'1h24 raconte l'histoire d'un groupe d'Italiens au nord du pays. Ce groupe de "chasseurs de truffes" part à la recherche de la truffe blanche, la truffe d'Alba qui est l'ingrédient le plus cher du monde, avec leurs chiens. Il a été réalisé par les cinéastes américains Michael Dweck et Gregory Kershaw. Les deux hommes ont suivi le groupe dans leurs recherches dans les bois. Ils ont également filmé les marchés aux truffes et son utilisation en cuisine.

Le film "Chasseurs de truffe" a été sélectionné à Cannes l'an dernier. Il est diffusé au Rex à Sarlat à partir de ce mercredi 21 juillet. Les horaires sont à retrouver ici.