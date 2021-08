La chasse aux galets, une nouvelle activité pour les petits et les grands

Réinventer la chasse au trésor, c'est un peu le concept de cette chasse au galet. Au Sappey-en-Chartreuse Violaine et son fils Lubin se sont lancés dans l'aventure il y a trois mois. "Nous étions dans le Gard avec des amis, on se baladait quand tout à coup mon amie à sorti son téléphone. Elle nous a dit : "il doit y avoir des galets par ici" Elle nous a fait découvrir l'application Galet Pocket et le groupe Facebook Trouvemongalet"." Depuis, Violaine et son fils se sont lancé dans l'aventure. Ils ont acheté des feutres et trouvé des galets. Ce que Lubin préfère c'est dessiner des animaux issus de ses livres. Panda roux, caméléon, tortue, renard, des dizaines de galets sont coloriés et étalés sur la table.

Lubin et sa maman ont été les premiers à cacher des galets peints au Sappey-en-Chartreuse. Mais petit à petit certains de leurs amis s'y sont mis et justement, dans l'aire de jeu, proche d'un rampe de velo , se cacherait une de cette petite pierre plate colorée. Violaine, l'application Galet Pocket ouverte sur son téléphone tente de se repérer au milieu du parc. Finalement, le galet n'a pas été trouvé mais la balade a été l'occasion pour Lubin de vérifier si les siens étaient encore bien cachés.

L'application Galet Pocket compte plus de 10 000 téléchargements. Et il y a plus de 10 000 personnes également qui font partie du groupe Facebook isérois Trouvemongalet38.