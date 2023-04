La chasse aux œufs des enfants de la maternelle du Cariot à l'EHPAD de la Rhônelle

Bien installée dans son fauteuil, Françoise bat la mesure et applaudit très fort la chorale des enfants de moyenne et grande section de la maternelle qui se sont installés dans le hall de l'EHPAD avec leurs deux maîtresses "ils ont très bien chanté, ça m'a touché ! ça m'a fait du bien".

"ça requinque !"

Un grand sourire aux lèvres, Jeanne, 90 ans admire le petit cadeau que les petits chanteurs viennent de lui offrir "ah je vais le garder, je vais le mettre dans ma chambre, ça fait plaisir !"

Eric pose fièrement avec son nouveau petit copain Ludwyck qui vient de lui offrir un dessin de Pâques "ça requinque !" assure le retraité.

"Je déclare la chasse aux oeufs ouverte ? Ouiiii"

C'est maintenant aux enfants d'avoir leur cadeau dans le jardin, Elodie Stievenard, la maitresse lance la chasse aux œufs, et c'est parti, les enfants courent partout et fouillent le moindre recoin, sous les bancs, dans les arbres, pour revenir tout sourire avec leurs petits chocolats. Un trésor multicolore que les maitresses ont partagé à l'école après le petit goûter avec les grands pères et grands mères de l'EHPAD.

Un très bel après-midi pour les bambins comme Koutoubo " c'était très chouette parce que les papis et les mamies nous ont applaudi !" Diara aussi est ravie "je suis sûre qu'ils ont adoré et je pense que ça leur fait beaucoup de bien".