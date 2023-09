La chasse aux œuvres de l'artiste Wikilynca dans les rues du Mans

T-shirt blanc sur le dos et lunettes de soleil sur le nez, Wikilynca déambule dans les rues du centre-ville du Mans. Dans ses mains, une pochette abrite deux petits trésors carrés, aux couleurs vives, de 10x10 cm. "Deux petits tableaux que j'ai faits à la peinture flashe, qui représentent tous les deux ce petit personnage avec un œil que je fais beaucoup en ce moment." L'un d'eux sera collé sur une façade façon street-art. L'autre sera caché dans un recoin de la ville Mans "pour créer un jeu autour de mon art", explique-t-il.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans, également étudiant en finance, prend la direction d'un endroit emblématique de la ville, où il se promène pour trouver une bonne idée de planque. "L'idéal, c'est un endroit un peu caché, un peu mystérieux, que les gens vont atteindre en ayant l'impression d'explorer, pour que la balade soir intéressante", sourit-il. Après quelques minutes, il finit par repérer une cachette idéale. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche... Personne en vue, c'est le moment de déposer son œuvre. Smartphone en main, il filme quelques images. "Et là, il faut partir, lance-t-il soudain en s'éloignant, faut rester ni vu ni connu sinon ça peut faire tout capoter."

Le street-art façon chasse au trésor

Une fois rentré chez lui, il diffuse sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok...) une vidéo contenant des indices pour permettre à ceux qui le suivent de se lancer sur la piste de la peinture. Wikilynca l'admet : il n'a rien inventé, car de tout temps, des street-artistes comme Invader ou M. Chat se sont amusés à disséminer leurs travaux pour qu'ils soient découverts à la manière d'une chasse au trésor. Mais cette démarche ludico-artistique lui plaît beaucoup : "J'aime l'idée de faire participer les gens, de les faire sortir, de leur faire découvrir un lieu. Et puis s'il peuvent, de cette manière, me découvrir moi ou d'autres artistes qui font la même chose, c'est intéressant !" Sur le chemin du retour, il colle cette fois bien en vue, près d'une plaque de rue, l'autre petit tableau. "Il sera peut-être arraché, abîmé ou autre, mais ce n'est pas grave, une fois qu'il est en place, il ne m'appartient plus."

Les trois premiers tableaux cachés par Wikilynca ont été découverts en quelques jours mais d'autres devraient suivre prochainement.