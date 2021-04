"La Chasse" le nouveau livre du Pyrénéen Bernard Minier se déroule en Ariège

C’est l’un des plus gros vendeurs de livres français. Le Pyrénéen Bernard Minier a sorti cette semaine "La Chasse", son nouveau roman, le neuvième, chez XO éditions. "La Chasse" narre une enquête qui mobilise de gros moyens, fin octobre et début novembre 2020, pour retrouver les responsables de la mort, dans une forêt de l'Ariège, d'un repris de justice venu du quartier du Mirail à Toulouse. Bernard Minier répond aux questions de France Bleu Occitanie.

Dès les premières lignes, la scène d'ouverture pose les jalons d'un récit qui s'annonce haletant...

Comme le titre l'indique, il s'agit d'une chasse, d'une chasse au "gibier humain" si j'ose dire qui démarre dès la scène d'ouverture. Dans les premières pages, un jeune homme se fait renverser par une voiture en pleine nuit sur une petite route de l'Ariège. Le jeune homme est nu et il porte sur la tête une sorte de capuche de peau avec des bois de cerfs et qui de toute évidence fuyait quelque chose ou quelqu'un dans la forêt. Et on va s'apercevoir que ce malheureux avait un passé assez chargé, et que peut-être des gens se sont résolus à se rendre justice à la place de la justice et de manière la plus radicale mais je ne vous en dirais pas plus....

Vous êtes vous inspiré de faits réels ?

En ce qui concerne la chasse en elle-même j’espère bien que non et que c'est un pur produit de mon imagination. En revanche, je me suis beaucoup appuyé sur des faits divers et des anecdotes qui toutefois ne constituent pas le cœur du roman. Pour me tenir au courant de ce qui se passe dans la région, je reçois la Dépêche du Midi tous les jours dans ma boîte aux lettres et très souvent ce que je lis me terrifie. J'ai lu qu'en 2020 à Toulouse il y a eu 32 règlements de compte à cause de l'explosion du trafic de drogue. Je trouve que l'on est submergé par une vague de violences actuellement et j'avais envie de parler de cela dans mon livre. J'avais envie de parler d'une société qui est déchirée, fracturée et aux abois. D'ailleurs l'intrigue se déroule en automne 2020 à l'orée du deuxième confinement et, même si c'est secondaire, les masques et gestes barrières sont présents dans le récit. L'enquête s'appuie donc sur une actualité brûlante et entre les lignes de l'histoire, entre les moments de suspens de mystère et d'actions, je pose quelques questions sur notre époque.

L'action se déroule en Ariège. Un territoire qui colle parfaitement à l'intrigue...

Ce qui m'a intéressé avec l'Ariège c'est que c'est le département le plus boisé d'Occitanie avec 53% de surfaces recouvertes d'arbres. Pour raconter cette traque, j'avais besoin de grands espaces, de routes isolées où passe une voiture de temps en temps seulement et la nuit encore moins. Même si il y a évidemment des scènes qui se passent à Toulouse, j'avais besoin de ce cadre car j'aime les grands espaces et j'aime la nature. J'avais envie en écrivant "La Chasse" de retrouver ce souffle que procure la nature. C'est chose faite grâce à l’Ariège que j'adore même si j'écris des thrillers qui sont forcément toujours très noirs. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Je me souviens d'avoir une fois croisé quelqu'un du syndicat d'initiative de Luchon qui me disait que je n'étais pas forcément le meilleur atout pour le tourisme (Rires) !