La châtaigne ardéchoise sur M6 ce mercredi soir

La châtaigne ardéchoise sera sur M6 ce mercredi soir ! Le département de l'Ardèche est à l'honneur dans les cuisines de l'émission "Top Chef, le chef des chefs" après le Picodon drômois l'année dernière. L'émission propose un duel entre deux anciens candidats de "Top Chef" qui devront préparer des plats à base de châtaigne ardéchoise.

C'est Patrice Galiana qui les a apportées dans les studios de la chaîne M6. Il exploite avec Véronique Dupuy une châtaigneraie dans le sud-Ardèche, à Laboule. Pour lui, c'est une fierté de présenter son produit à la France entière ce mercredi soir : "Ça va faire parler de la châtaigne d'Ardèche, de l'AOP, c'est un produit emblématique du département donc il faut que ça se sache !"

Le tournage a eu lieu en novembre dernier, à la fin de saison de la châtaigne et Patrice Galiana a goûté les plats des deux anciens gagnants de "Top Chef" Sarah Mainguy et Victor Mercier. "Je suis là pour participer à la dégustation. Il y a un bon échange, les cuisiniers ont beaucoup d'imagination. Ce que j'ai goûté est très surprenant, c'est très intéressant !" se réjouit le producteur ardéchois. Avec le journaliste et critique culinaire François-Régis Gaudry, il va devoir départager les deux chefs et choisir un seul plat.

L'émission sera diffusée ce mercredi soir à 23h25 sur M6.