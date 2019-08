La Châtre : les Médiévales d'Ars, une aventure collective

La Châtre, France

Dans la cour du château plus de 70 figurants sont réunis pour l'une des toutes dernières répétitions avant la grande première des Médiévales d'Ars. Parmi eux Marie, elle habite à Nohant-en-Vic : « y a quelques cafouillages mais ça donne de l'adrénaline pour pouvoir faire un spectacle au top. »

Amélie, Marie et Ludwig répètent leurs rôles chaque semaine depuis le mois de février. © Radio France - Matthieu Le Meur

Avec ses deux enfants, Amélie et Ludwig, Marie répète chaque semaine depuis le mois de février. Guerriers, nobles, paysans, enfants de choeur, ils jouent plusieurs rôles, et ne se contentent pas de faire de la figuration : « on a fait les badges la semaine dernière, on a fait les affiches pour diriger les gens vers le château. »

Cette première édition des Médiévales du château d'Ars, c'est une aventure collective. Une centaine de costumes ont été cousus main, spécialement pour l'occasion. Quant aux décors, des devantures de maisons médiévales, ils ont été fabriqués intégralement par des lycéens de la filière bois du lycée de la Châtre.

Dans la cour du château d'Ars, tout est fin prêt pour la grande première des Médiévales. © Radio France - Matthieu Le Meur

Tout semble fin prêt pour la première édition des Médiévales d'Ars. Malheureusement les 2 représentations prévues ce vendredi et demain samedi sont complètes depuis plusieurs jours.