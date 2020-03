La réserve d’œuvres du musée de La Châtre a quitté le donjon des Chauvigny depuis mars 2017, le bâtiment étant en cours de restauration. Il sera désormais possible de contempler une partie de la collection dans un "musée de poche" jusqu'à l'ouverture du nouveau musée.

La Châtre : un musée de poche pour exposer les collections du Musée George Sand et de la Vallée Noire

Les habitants de La Châtre pourront bientôt retourner au musée... mais dans un musée de poche ! La ville a décidé d'ouvrir un tout petit espace, en attendant l'ouverture du nouveau musée George Sand et de la Vallée Noire, où l'on pourra venir voir les collections. L'inauguration de ce musée de poche à l'Hôtel de Villaines, est prévue ce jeudi.

Le musée a quitté voilà trois ans son implantation historique du donjon des Chauvigny. En attendant un nouveau lieu digne d'accueillir l'intégralité des collections, qui sont mises en réserve pour l'instant, la mairie a eu l'idée de créer un musée de poche. Un lieu, bien plus petit que le musée - 120 m² - mais qui accueillerait un échantillon, voulu représentatif, des œuvres et des ressources du musée : "La collectivité a voulu faire vivre nos œuvres et qu'elles puissent toucher un public large" en attendant que le nouveau musée soit construit explique Vanessa Weinling, du service culturel de la ville de La Châtre.

Au même titre qu'un musée "normal", le musée de poche comptera un espace boutique mais aussi deux espaces d'exposition. Le premier servira aux expositions annuelles. Le second permettra de sortir des œuvres, autour d'un thème, pendant trois à quatre mois. Pour Vanessa Weinling, il s'agissait de "pouvoir montrer au maximum les collections du musée, qui pour une grande partie n'ont jamais été montrées au public".