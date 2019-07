La chenille plombe la saison touristique au lac de Bairon

La baignade est interdite et 3 hectares de bois sont condamnés au lac de Bairon depuis le 11 juillet. Une chenille urticante sévit sur le site, en pleine saison touristique.

Le Chesne, France

La chenille processionnaire du chêne sévit pour la première fois au lac de Bairon, dans les Ardennes. Leurs poils sont urticants et provoquent des irritations, voire des allergies. Malgré la signalisation mise en place en début de saison au lac de Bairon, des vacanciers, parmi lesquels des enfants, en ont fait les frais.

Le 11 juillet, sur décision de l'Agence régionale de Santé, le Conseil départemental des Ardennes, gestionnaire du site, interdit l'accès à la plage et à 3 hectares de zones boisées.

Le camping géré par Patricia Busquet n'a pas souffert de la fermeture de la plage © Radio France - Alexandre Blanc

Le camping épargné, le restau affecté

Au camping, la gérante ne note pas d'impact sur la fréquentation. "Je reçois des appels tous les jours pour demander des informations, mais je n'ai pas d'annulation", respire Patricia Busquet. Et en effet les vacanciers s'adaptent : les marcheurs choisissent d'autres itinéraires de promenade, les enfants du camps de vacances vont se baigner à la piscine de Vouziers et les pêcheurs peuvent continuer de taquiner la tanche dans un environnement plus calme.

Moins de touristes au lac de Bairon : "on est tranquille", sourient ces pêcheurs © Radio France - Alexandre Blanc

En revanche, le restaurant Le Panoramic subit davantage les effets de la fermeture de la plage. Sa terrasse est située juste en face. Son patron évoque un chiffre d'affaires en baisse de 50% et envisage de licencier un cuisinier. "Il faudrait que ça rouvre avant le week-end", calcule David Lacour.

Le maire veut du pragmatisme, pas d'excès de précaution

Rouvrir au plus vite, c'est le voeu du maire de Bairon-et-ses-environs, Benoit Singlit. "Il faut bien entendu que les précautions soient prises, mais qu'il n'y ait pas non plus de sur-réaction", explique le maire pour qui il serait tout à fait envisageable de rouvrir au moins la plage, une zone un peu à l'écart des chênes où vit la chenille.

Pour qu'un tel évènement ne se reproduise pas les prochaines années, Benoit Singlit souhaiterait par ailleurs que le Conseil départemental abatte les chênes les plus proches des zones les plus fréquentées.