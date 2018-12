La chocolaterie de Philippe Bel à Andrézieux-Bouthéon réalise 60% de son chiffre d’affaire entre octobre et janvier

Mais le point d’orgue de son activité c’est bien entendu la période entre Noël et le Jour de l'An, où le chocolat est l’invité quasi-permanent de nos tables de fête

Andrézieux-Bouthéon, France

Et l’avantage du chocolat, c’est qu’il peut prendre une multitude de formes, de textures et s’accompagner des parfums les plus divers.

Mais sommes-nous toujours assez vigilants sur la qualité du produit ?

Le mieux pour ne pas se tromper, c’est de faire appel à un vrai professionnel, un spécialiste du cacao sous toutes ses formes et si en plus il est M.O.F, traduisez meilleur ouvrier de France, ça devient une vraie garantie pour déguster un chocolat de caractère.

Un supplice de Tantale pour un amateur de chocolat © Radio France - Yves Renaud

En tout cas c'est la philosophie que développe Philippe Bel dans son atelier de production à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire. Entretien avec Philippe Bel, des origines ...à nos jours.