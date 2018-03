Saint-Doulchard, France

Ils ont de la voix et sont bien décidés à le faire savoir ! Les membres de la chorale de la résidence Domytis "Coteau d'Argent" à Saint-Doulchard dans le Cher, non contents de chanter chaque semaine dans la chorale, ont écrit leur propre titre et l'ont enregistré sur CD.

L'idée vient d'un artiste clermontois, Chanane. Interprète et compositeur, il a proposé à la chorale deux mélodies originales. La chorale a choisi celle qui lui ressemblait le plus et a écrit ensuite dessus un texte. "Nous avions dessus des images un peu mélancolique, d'amour, de tendresse. On a pensé à écrire un texte romantique... C'est "nos amours d'antan" "raconte Roseline.

Après quelques répétitions, la chorale a enregistré dans un vrai studio nomade qui s'est installé pour l'occasion dans l'un des salons de la résidence. "On a fait plusieurs prises, c'était très impressionnant" se souvient Huguette.

Le CD enregistré, il va être distribué aux résidents et à leurs proches. Pour marquer le coup, la résidence proposera un petit concert autour de la chanson française à ses pensionnaires.