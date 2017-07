La Chouette de Dijon primée à Séoul

La Chouette de Dijon a été primée lors du 102e congrès mondial d'espéranto. C'est le livre "La sekreto de la Strigo de Dijono" soit "Le secret de la chouette de Dijon" qui a obtenu le prix du livre jeunesse de l'année.

La chouette de Dijon a donc été primée à Séoul. C'est un livre de la maison d'édition dijonnaise "Graines de Moutard" qui a reçu le prix du livre jeunesse de l'année pour son livre "La Sekreto de la Strigo de Dijono", soit "Le secret de la chouette à Dijon, lors du 102e congrès mondial d'espéranto, une langue internationale qui permet de communiquer entre personnes de langue maternelle différente.

Faire connaître la chouette dans le monde entier

Ce conte explique aux enfants l’origine de la chouette de Dijon. Le livre est 100% local puisque l’auteur, Magali Lautrou, l’illustrateur, Jean-François Drouin et le traducteur, Olivier Buisson sont Dijonnais. Il a été publié en 2016 en 4 langues : français, anglais, allemand et espéranto. Il est en vente à l’office de tourisme et dans les librairies dijonnaises. Ce prix littéraire va contribuer à la promotion de la Cité des Ducs sur les 5 continents.