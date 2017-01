En conflit avec le CROUS, la Cinémathèque de Dijon déménage ses archives dans le Morvan

En conflit avec le CROUS, propriétaire des locaux dans lesquels elle est installé depuis 8 ans, la Cinémathèque de Bourgogne doit déménager. L'association a trouvé un lieu, le bar - restaurant Le Cornemuse à Arleuf dans la Nièvre. Le déménagement a commencé, mais il pourrait prendre très longtemps.

Depuis sa création, la Cinémathèque de Bourgogne est installée dans des locaux peu adaptés: le sous-sol d'un bâtiment du CROUS sur le campus de l'Université de Dijon. 180 mètres carrés où s'entassent des cartons pleins, des projecteurs, des films, des affiches etc. Le CROUS a sommé à l'association de partir. Depuis mi-novembre, l'association a commencé le déménagement.

Les 12 000 bobines s'entassent dans une pièce © Radio France - Benjamin Billot

Pas de subventions pour l'archivage

Le bar - restaurant "Le Cornemuse" à Arleuf a accepté de stocker les archives de la Cinémathèque. Soit quelques 12 000 bobines de films et quelques 65 000 objets tels que des affiches, des photos, des revues... Mais il faut maintenant déménager tout cela. Or la Cinémathèque - et ses 3 salariés - reçoit 20 000 euros de subventions par la Région et l'Université pour ses activités d'animation. Rien pour l'archivage. Donc il n'y a pas d'argent pour le déménagement.

Un vieux projecteur des années 30. Notez le tourne-disque, indispensable pour lire la musique © Radio France - Benjamin Billot

Les salariés lancent donc un appel à la solidarité : tous ceux qui font la route entre Dijon et Arleuf sont invités à prendre quelques cartons dans leurs véhicules pour aider à déménager. Mais même comme cela, ça risque de prendre des mois.

Quelques caméras d'époque © Radio France - Benjamin Billot

Par ailleurs, seules les archives sont déplacées à Arleuf. La Cinémathèque compte bien se trouver d'autres locaux dans la ville de Dijon, pour continuer ses activités et accueillir du public.