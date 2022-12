La cinquième corrida pédestre de Boussac attire plus de 200 coureurs, déguisés ou non

La fameuse corrida de Boussac a eu lieu, ce samedi 31 décembre au matin. Au départ, 200 coureurs. Certains sont là pour gagner, bien-sûr. Mais nombre d'entre eux sont présents pour l'ambiance, pour s'amuser tout en faisant un peu de sport avant le réveillon, puisqu'ils peuvent venir ... déguisés.

Certains ont été plus courageux que d'autres dans le choix du déguisement. © Radio France - Juliette Mylle

Habillé en femme, avec minijupe, soutien gorge rembourré et maquillage, Hugues termine la course, essoufflé. "J'ai perdu un pari avec des copains. Donc le deal, c'était soit je courais déguisé en femme, soit je faisais le réveillon, déguisé en femme. J'ai préféré courir." rit-il.

"On est là pour s'amuser. Et puis, entre les fêtes, ça fait detox, ça fait du bien"

Arrivée pas longtemps après lui, Marie elle aussi est venue en costume. "J'ai un maillot de bain, une jupe, des couettes un peu bizarres et des chaussettes de couleurs différentes, rigole t-elle. J'ai pas tenté les talons, non, vu les côtes." C'est la première fois qu'elle participe à cette course. Son objectif, ce n'était pas de gagner, mais de réussir à finir les 6 kilomètres du parcours. "On est là pour s'amuser. Et puis, entre les fêtes, ça fait detox, ça fait du bien", sourit-elle.

A la fin de la course, rosé, vin chaud ou bière pour les participants

La preuve à la fin de la course, pour récupérer, ce n'est pas de l'eau que boit Nathalie, habillée en panthère, mais du rosé. "C'est vraiment convivial et on adore cette course. C'est que du plaisir et de l'amusement."

Et même ceux qui n'étaient pas en déguisement ont passé un bon moment. Gabriel et Dorian sont venus courir ensemble. "C'est pour le plaisir. Être avec les copains, on est vraiment là pour s'amuser. Même si on n'est pas déguisés, on peut quand même prendre du plaisir." Mais ces deux amis l'ont promis, l'année prochaine, ils viendront en costume.