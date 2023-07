La Cité de l'espace de Toulouse accueille son 8 millionième visiteur 

Florent Morin a eu la surprise de sa vie ! Cet habitant de Niort (Deux-Sèvres), développeur d'applications pour Iphone, est devenu ce mercredi 26 juillet le 8 millionième visiteur de la Cité de l'espace. Il avait choisi il y a quelques semaines la destination de ses vacances, avec sa compagne et son neveu : Toulouse et plus particulièrement la Cité de l'espace.

"On peut avoir de la chance sans même la chercher!"

Cet amoureux des sciences et de l'espace se souvient encore de l'annonce : "On m'a téléphoné pour me dire que j'étais le 8 millionième visiteur. Je n'en croyais pas mes oreilles. Comme quoi, on peut avoir de la chance sans même la chercher!" Florent Morin a gagné à cette occasion un pass à vie, lui qui n'avait jamais mis les pieds à la Cité de l'espace : "Cela tombe bien car j'ai déjà envie de revenir. J'ai découvert plusieurs attractions géniale, comme le rover sur Mars? C'est merveilleux et complètement immersif."

423.000 visiteurs en 2022

La Cité de l'espace a connu en 2022 son record de fréquentation en 26 ans d'existence : 423.000 visiteurs, soit 4% de plus que l'année d'avant. En dix ans, cette fréquentation a augmenté de 10%. Le cap des 8 millions est très symbolique pour le directeur Jean-Baptiste Desbois : " C'est le fruit d'un travail de 26 ans. C'est un beau chemin parcouru. Je crois que nous sommes de plus en plus accessible, on attire les étrangers, les locaux... La cité de l'espace est devenue réellement un établissement de rayonnement international pour la sciences, pour le spatial et pour Toulouse".

Cet été, la Cité de l'espace ouvre en nocturne jusqu'à 23h les jeudis entre le 1er et le 22 août. Il y aura une soirée spéciale pour la nuit des étoiles le 11 août à partir de 20h.

Le staff promet pour la rentrée une nouvelle expérience immersive autour de la Lune.