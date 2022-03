La Cité de la Gastronomie de Dijon accueillera-t-elle un cinéma d'art et essai?

A deux mois de l'ouverture de la Cité de la Gastronomie de Dijon, le doute plane encore: un cinéma d'art et essai verra-t-il le jour sur le site? Le projet prévu initialement a pris du retard à cause d'un problème de financement. Résultat, une autre activité pourrait bien voir le jour à la place.

Aucune décision n'a encore été prise, mais il se pourrait bien que le cinéma d'art et essai prévu initialement sur le site de la Cité de la Gastronomie ne voit jamais le jour. A l'origine, le gérant de l'Eldorado avait monté un projet mais il a pris du retard à cause d'un problème de financement. Du coup, une autre activité pourrait s'implanter à la place.

Un projet qui a pris beaucoup de retard

Deux cinémas sur un même site, c'était l'objectif de la mairie pour la Cité de la Gastronomie à Dijon. L'un des deux devait être un cinéma d'art et essai. Le projet choisi est mené par Mathias Chouquer, le gérant du cinéma l'Eldorado. Un projet colossal qui nécessite un emprunt de 2,3 millions d'euros.

La mairie de Dijon a participé à 10% dans cette aventure, mais, ce sont les investisseurs privés qui ne suivent pas. "Notre projet a pris du retard avec le Covid-19 mais notre difficulté actuelle, c'est notre investisseur principal qui nous a quitté en fin d'année dernière", explique Matias Chouquer. A cause de ce retrait, le gérant doit trouver 500 000 euros le plus vite possible. Il assure que d'autres investisseurs sont en discussion, mais il faudra encore quelques semaines pour savoir si le projet sera possible ou non.

La mairie n'exclu pas d'installer une autre activité

Le gérant de l'Eldorado reste confiant, mais ce n'est pas le cas de François Deseille, l'adjoint au maire en charge de la Cité de la Gastronomie. Pour lui, les investissement n'arriveront jamais à temps: "nous attendons de voir ce que ça peut donner, la balle est dans son camp". Même si la volonté de la mairie est d'avoir en priorité un deuxième cinéma, les plans pourraient évoluer "si ça ne peut pas se faire, d'autres choses se feront: peut-être un cinéma, peut-être un agrandissement du premier ou peut-être autre chose", assure François Deseille. D'autres activités en lien avec la gastronomie ou la culture pourraient même être envisagées si d'autres projets sont retenus.

Dans tous les cas, la priorité de la mairie pour l'instant, c'est l'ouverture le 6 mai. Il n'y aura ni deuxième cinéma, ni autre activité d'ici là. La décision finale sera prise après cette date.