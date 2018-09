C'est désormais officiel, la Cité de la Mer à Cherbourg devient un centre régional de transit pour les tortues "Caouanne". Une espèce protégée car menacée et qui, parfois, s'échoue sur le littoral normand.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

En Normandie, il y a eu en tout 60 échouages de tortues "Caouanne" en 50 ans. Et en 10 ans la Cité de la Mer à Cherbourg en a recueilli quatre. Jusqu'ici cela se faisait sans véritable encadrement mais la Cité de la Mer vient d'obtenir un agrément officiel de l'Etat et devient le premier centre régional de transit pour les tortues "Caouanne". Désormais, si quelqu'un trouve une tortue Caouanne, il pourra appeler le 02 33 20 26 50. Un numéro 7j/7 et 24H/24 qui sera communiqué à tous les SDIS de Normandie, aux préfectures, aux vétérinaires, associations de plongeurs, comité régional des pêches...

Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer à Cherbourg (gauche) et le biologiste Pierre-Yves Bouis (droite) © Radio France - katia Lautrou

La Cité de la Mer, centre de transit, cela veut dire, qu'elle s'en occupe en attendant un transfert vers le centre de soins national des tortues "Caouanne" à la Rochelle. Il sera alors procédé à des observations type : poids, taille, blessures...Une pièce avec deux bacs et une table d'observation ont été aménagés à la Cité de la Mer pour les accueillir (non visible du public).

La cuve de transit pour les tortues Caouanne © Radio France - Katia Lautrou

Coût des installations pour ces tortues "Caouanne" à la Cité de la Mer : 38 000 euros dont 70% pris en charge par la région. A savoir aussi que depuis le début de l'année la Cité de la Mer accueille Mathilde, une tortue "Caouanne".