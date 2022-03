La Cité de la Mer à Cherbourg fête ses 20 ans avec de nombreuses animations

2022, ce sont les 20 ans de la Cité de la Mer, mais aussi le 55ème anniversaire du lancement du Redoutable et le 110ème de l'escale du Titanic à Cherbourg.

En 20 ans, le site a reçu 4 millions 600 000 visiteurs. Juste avant la pandémie, la moyenne annuelle était de 220 à 230 000 visiteurs par an. La soirée anniversaire qui s'est déroulée ce vendredi était donc l'occasion de remercier tous les partenaires institutionnels mais aussi privés qui ont contribués au succès de ce site devenu au fil des ans la locomotive touristique du Cotentin.

Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer, en a profité pour rappeler que le site doit en permanence évoluer pour attirer de nouveaux visiteurs. "Ils savent que je suis quelqu'un qui à peine un projet est bouclé, attaque le suivant", affirme en souriant Bernard Cauvin. "Il faut trois à cinq ans pour faire aboutir un projet donc nous devons toujours anticipé".

Bernard Cauvin pense à sa succession à la tête de la Cité de la Mer

"Je dois préparer mon remplacement parce que ça fait déjà 30 ans que je suis sur le pont . On a beau être jeune dans la tête, il y a un moment où c’est fatiguant et usant avec toujours des pressions énormes", souligne Bernard Cauvin.

Cette soirée était donc pour le président de la Cité de la Mer de jeter les bases des dix prochaines années.

A l’horizon 2024-2025, il souhaite rebondir avec un très gros projet pour les familles et les enfants. “L’idée est de permettre l’accès à la connaissance par le jeu, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment”, explique Bernard Cauvin.

Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer, lors de la cérémonie anniversaire de la Cité de la Mer © Radio France - Frédérick Thiébot

Parmi les rendez-vous, il y aura une journée spéciale le 29 mars prochain pour l'anniversaire de la mise à l'eau du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Redoutable en 1967 en présence du général de Gaulle.

L'été prochain, il y aura aussi le Festival de la Mer qui se tiendra le 2 juillet sur le thème de "La mer sans dessus-dessous" où un village sera installé dans la Grande Halle avec plusieurs dizaines d'associations du Cotentin liées à la mer.

La Grande Halle de la Cité de la Mer où se déroulera une fête de la mer le 2 juillet © Radio France - Frédérick Thiébot

A suivre également jeudi prochain, la projection publique du nouveau film de Thierry Durand intitulé "Des sauveteurs et des hommes" qui rend hommage aux bénévoles et professionnels civils et militaires qui participent au sauvetage en mer.