La Cité de la Mer à Cherbourg rouvre ses portes samedi 20 juin

C'est une certitude, il y aura du monde samedi 20 juin, dès 9h30, devant les portes de la Gare maritime transatlantique, entrée de la Cité de la Mer. Les amoureux du lieu et les touristes attendent avec impatience la réouverture du site.

Un protocole contre l'épidémie

Les responsables de la Cité de la Mer ont pris le temps de mettre en place un protocole de visite garantissant le respect des mesures barrière contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, un sens de circulation a été établi, des bornes de distribution de gel hydroalcoolique installées, et les guichets protégés par des parois en plexiglass. Les visiteurs âgés de 11 ans et plus devront porter un masque et il sera possible de brancher ses propres écouteurs sur les audioguides lors de la visite du sous-marin le Redoutable.

Trois circuits de visite différenciés ont été créés pour alterner circulation en lieux couverts, et à l'extérieur des bâtiments. Par ailleurs, une remise tarifaire de 2 euros sur le tarif de visite enfant a été actée pour prendre en compte la fermeture prolongée de l'attraction "On a marché sous la mer". Les accès à l'auditorium pour la diffusion des films produits par la Cité de la Mer et à l'exposition "Cherbourg,,, et la liberté vint de la mer" resteront fermés en raison des consignes sanitaires.

Privilégier les réservations via internet

La direction de la Cité de la Mer estime que les visites seront sereines. Un dispositif de comptage des visiteurs permettra de connaître en temps réel le nombre de personnes présentes mais la grandeur du site devrait suffire à limiter les risques d'engorgement et de promiscuité. La direction conseille enfin de privilégier la réservation de billets en ligne sur le site citedelamer.com sur lequel vous retrouvez tous les détails pratique pour accéder au lieu.