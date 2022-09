La Cité de la Mer et Le Redoutable ont-ils conquis les Français?

Et si la Manche était à nouveau distinguée lors d'un des célèbres concours patrimoniaux télévisés présentés par Stéphane Bern. Après Saint-Vaast-la-Hougue en 2019, c'est la Cité de la Mer et le Redoutable qui concourent cette année pour devenir "le monument préféré des Français". Verdict ce soir.

La gare transatlantique de Cherbourg et le sous-marin Le Retoutable seront-ils ce soir plébiscités par les spectateurs de France 3, devenant ainsi le nouveau "Monument préféré des Français"? La réponse interviendra dans la soirée au terme de l'émission présentée par Stéphane Bern en première partie de soirée sur la chaîne du service publique. Les soutiens du site cherbourgeois se retrouveront au sein de la Cité de la mer pour suivre le dénouement du concours avec espoir. Il faut dire qu'il y a des raisons d'espérer le meilleur. Car sans chauvinisme aucun, le site a pour lui son originalité et une valeur patrimoniale indéniable.

Un bâtiment emblématique d'une époque

La gare transatlantique, c'est tout simplement le plus grand monument français de style art déco construit dans les années trente : 240 mètres de long. On le doit à l'architecte cherbourgeois René Levavasseur qui en imagine les plans. Construite en béton et en briques claires, et largement éclairée par le soleil à travers de grandes verrières, elle fut décorée par le parisien Marc Simon.

A l'intérieur de l'immense halle subsiste encore la trace des rails sur lesquels venaient stationner les trains en provenance de Paris pour décharger les passagers qui empruntaient alors l'imposant escalier central menant à la salle des pas perdus, à celle des bagages et aux galeries extérieures donnant sur le quai des transatlantiques. La seconde guerre mondiale est passée par là, les bombardements privant l'édifice de son campanile de 70 mètres de haut. Mais le site en impose encore, d'autant plus qu'il héberge désormais, dans une cale sèche, un fleuron des constructions navales françaises : le sous-marin Le Redoutable.

Le Redoutable, au coeur du succès populaire

Premier submersible nucléaire français, sorti des chantiers voisin de feu la DCN en 1967 sous les yeux du général de Gaulle, il aurait pu être déconstruit mais finalement, il a trouvé refuge le long de la gare transatlantique, et témoigne du quotidien des sous mariniers... Pièce maîtresse de la muséographie de la cité de la Mer installée sur le site depuis 2002, il contribue au succès populaire de l'ensemble gare et sous-marin, déjà visité par plus de 4 millions et demi de visiteurs...