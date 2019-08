La Cité de Woinic, un nouveau lieu à visiter dans les Ardennes

Le sculpteur Eric Sléziak ouvre les portes de l'atelier où il a donné naissance à Woinic, le plus grand sanglier du monde installé le long de l'autoroute A34. La Cité de Woinic se veut une vitrine des savoirs-faire artisanaux ardennais et un lieu de solidarité.

Bogny-sur-Meuse, France

Sur 2500 mètres carrés de hangar, à Bogny-sur-Meuse, la Cité de Woinic est un lieu où s'exposent les savoir-faire ardennais. À l'endroit même où Eric Sléziak a sculpté Woinic, les visiteurs découvrent à travers une exposition comment le Bognysien a donné naissance à l'énorme sanglier en fonte que l'on peut admirer sur l'aire de repos de Saulces-Monclin, le long de l'autoroute A34.

Les outils utilisés pour sculpter Woinic © Radio France - Alexandre Blanc

On peut y voir les outils qu'il a utilisés pour marteler et assembler chacune des petites plaques de métal qui forme le colosse de 14 mètres de long et de 8 mètres de haut, la reproduction d'une des pattes du cochon sauvage géant mais aussi les toutes premières oeuvres de jeunesse d'Eric Sléziak (des chevaliers qu'il a sculptés à l'âge de 12 ans)

La première sculpture d'Eric Sléziak © Radio France - Alexandre Blanc

Homme de coeur

La personnalité de l'artiste s'exprime aussi à travers les autres espaces qu'il a mis à disposition des artistes locaux. "Il y a tellement de gens qui ont du talent et qui ont besoin", explique Eric Sléziak. Bijoux en crins de cheval, poteries et céramiques, photographes, peintures sont ainsi exposées. Les hangars abritent aussi un vide-grenier et accueillent chaque mercredi du mois d'août un marché paysan. Des concerts, des conférences y sont organisés occasionnellement.

La Cité de Woinic abrite aussi un village d'artistes, un vide-grenier et un marché paysan © Radio France - Alexandre Blanc

La Cité de Woinic est aussi un lieu où s'expriment des initiatives solidaires. Une urne permet de collecter des fonds pour aider une jeune femme handicapée à financer l'achat d'un véhicule adapté. La jeune Margaux, une jeune peintre de 11 ans elle-même atteinte d'un cancer, y vend ses aquarelles au profit de l'association Roseau qui construit une maison des parents au CHU de Reims.

La Cité de Woinic, 6 rue de la Vallée, à Bogny-sur-Meuse est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Ouverture dès 9h le mercredi (marché paysan). Entrée gratuite