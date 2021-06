La Cité des Loisirs d'Amnéville prend des couleurs et sécurise ses visiteurs à pied

Les nouveaux aménagements du pôle de loisirs d'Amnéville ont été inaugurés mardi avec des parvis thématiques et un centre entièrement piétonnier et sécurisé autour de la boucle routière qui dessert les activités.

Restaurants, piscine, bowling, thermes, Galaxie... Les nombreuses activités qui font d'Amnéville la "Cité des Loisirs" profitent eux aussi de la nouvelle étape du déconfinement qui intervient ce mercredi 9 juin. Et les visiteurs qui n'ont pas mis les pieds depuis longtemps sur la zone vont y découvrir quelques changements.

La SPL Destination Amnéville qui gère le site a engagé depuis l'an passé d'importants travaux sur sa voirie, avec le double objectif de mieux desservir les différentes activités tout en sécurisant les visiteurs à pied quand ils se promènent d'une activité à une autre.

Parvis colorés

Principale réalisation : la création d'un centre piétons organisé autour de parvis thématiques en fonction des activités. "Sur le parvis de l'image, c'est une couleur rouge, entre le cinéma Gaumont et l'Imax. Le parvis bleu est associé à l'eau et au thermalisme devant la piscine et la cure, et le vert pour la nature avec l'aquarium et le zoo" détaille Philippe Dieudonné, chef de projet en charge des aménagements à la SPL. Le tout relié par des chemins, permettant de déambuler en toute sécurité à l'écart de la circulation des véhicules. "L'idée était de verrouiller la zone, à l'image de ce qui se fait dans les centres urbains" poursuit Philippe Dieudonné.

Les nouveaux aménagements piétonniers du pôle de loisirs d'Amnéville (Moselle), avec les parvis de couleurs devant les activités © Radio France - Clément Lhuillier

Car les habitués du pôle de loisirs d'Amnéville connaissent bien les problèmes de vitesse des véhicules, de stationnement anarchique...

On a un véritable espace piéton dédiés aux gens qui n'auront plus à faire attention aux véhicules en tout genre auxquels ils étaient confrontés jusqu'à présent - Eric Munier, maire d'Amnéville et président de la SPL

Trois nouveaux parkings ont été aménagés, dont un à proximité de la cure Saint-Eloy. Et la vitesse sur la boucle a été limitée à 30 km/h.

L'un des nouveaux parkings créé à proximité de la cure Saint Eloy © Radio France - Clément Lhuillier

Ces nouveaux aménagement coïncident avec la relance de l'activité touristique et de loisirs dont Amnéville souhaite profiter, elle qui avait attiré 6 millions de visiteurs en 2019. Prochaine étape : la disparition de la ligne à haute tension d'ici avril 2022 et le réaménagement des grands parkings centraux. Les 20 millions d'euros que coutent l'ensemble des travaux sont financés par la cession de terrains sur le pôle. Une résidence sénior et des hébergements pour les salariés saisonniers sont également en projet.