La Cité du Vin de Bordeaux s'exporte en Chine avec un musée XXL

Inaugurée le 31 mai 2016, la Cité du Vin de Bordeaux inspire à la Chine un Musée universel du vin. Prévu pour 2024, ce futur temple chinois dédié à Bacchus est en cours de construction dans le district de Fangshan, à une quarantaine de kilomètres de la Place Tian'anmen.

_"_Pékin est allé chercher Bordeaux parce que Bordeaux est la référence" (Jean-Marc Menant, directeur général du projet)

Avec 18.000 mètres carrés de superficie, le Musée universel du vin sera cinq fois plus grand que l'institution des bords de la Garonne. "En Chine, le vin français a la plus grande réputation et Bordeaux est une place phare dans le cœur des chinois", explique Jean-Marc Menant, directeur général France de la société Zhong Pu Hui Wine, la société chinoise porteuse du projet.

Ce sont les équipes de la Cité du Vin de Bordeaux qui préparent la scénographie du futur Musée universel du vin de Pékin. - Architecturestudio

"Il était naturel et évident que la Cité du vin, qui est un des plus beaux musées du vin du monde, soit la référence vers laquelle nous nous soyons tournés."

Le chantier pharaonique aurait coûté 60 millions d'euros à la Ville de Pékin. - Architecturestudio

Le village de Saint-Emilion comme modèle architectural

Les architectes français se sont inspirés du village médiéval de Saint-Emilion avec sa tour du Roy et son cloître. "Le choix architectural a été de s'inspirer du bourg qui s'élève vers le ciel. Donc, on a retravaillé autour de cette forme iconique du village avec la reprise de pierres de taille, avec la reprise de tous ces toits qui se croisent les uns et les autres, et avec une tour symbolique qui pourrait être un clocher mais qui n'en est pas un", ajoute Jean-Marc Menant.

"Ce lieu ne sera pas une réplique de la Cité du Vin de Bordeaux mais s'appuiera sur son savoir-faire en s'adaptant aux attentes des consommateurs chinois"