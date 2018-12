La clairette de Die "osée" pour les fêtes cette année

Le vin pétillant du Diois s'affiche en cette période de fêtes à Valence, Grenoble et Lyon : une campagne de communication avec un clin d'oeil de nostalgie pour la clairette rosée que les producteurs n'ont plus le droit de produire.

A Valence , Lyon ou Grenoble, les passants ont sans doute croisé cette affiche du syndicat de la clairette de Die ces derniers jours. C'est un période importante pour les viticulteurs qui écoulent en décembre plus d' un million et demi de bouteilles. Une campagne d'affichage a été lancée la semaine dernière pour relancer les ventes après une année difficile. Sur le slogan de l'année dernière "l'effervescence rosée", le "R" a été barré. Les producteurs, attaqués par l'appellation Cernon, n'ont plus le droit de produire la clairette rosée sur laquelle ils avaient beaucoup misé. Il reste 500.000 bouteilles dans les caves des millésimes 2016 et 2017. Avec cette affiche, le syndicat de producteurs dit vouloir éviter toute polémique. Cette campagne étant destinée à promouvoir la clairette classique.