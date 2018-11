La Clermontoise Cécile Coulon remporte le Prix Apollinaire

Paris, France

Cette fan de course à pied s'élance rapidement vers son destin. Après avoir remporté le prix révélation 2018 de la SGDL, la Société des Gens de Lettres, Cécile Coulon reçoit un nouvel honneur : le Prix Guillaume-Apollinaire, appelé aussi "Prix Goncourt de la poésie". Il récompense son oeuvre "Les Ronces" parue en mai dernier aux éditions Le Castor Astral.

"Merci le train ! Merci la SNCF !"

Invité ce matin de l'émission "Boomerang" sur France Inter, elle s'est confiée en exclusivité sur ce prix qu'elle reçoit. "C'est un beau lundi matin" commente-t-elle, avant de ne pas tarir d'éloges sur sa région natale, l'Auvergne. "Quand on arrive un peu avant Clermont-Ferrand, quand on voit la chaîne des Volcans (sic), _j'ai un peu l'impression d'être dans le monde de Narnia, de passer cette armoire magique et d'être dans un nouveau monde"raconte-t-elle. "C'est de toute façon une terre d'imagination, une terre très noire, mouillée, un peu rude. Mais c'est tellement beau !"_

Une région qu'elle relie souvent en train, entre Clermont-Ferrand et Paris. "J'écris beaucoup de poèmes dans ce train, car le trajet est très long. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'est né ce recueil [Les Ronces, ndlr]. Donc merci la SNCF ! et merci pour les retards (rires), on ne leur dit pas assez merci pour cela !"

"L'Auvergne, c'est un peu la terre du Milieu"

Elle a reçu les félicitations des élus auvergnats sur les réseaux sociaux.

Cécile Coulon a reçu le prix Apollinaire (Goncourt de la poésie).



Quelle reconnaissance et quelle fierté pour cette auteur magnifique. Clermont est fière de toi Cécile!https://t.co/Nl8WywabZK — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) November 12, 2018

😊Notre Région #AuvergneRhoneAlpes, pépinière de talents !

▶️Bravo Cécile Coulon, écrivaine auvergnate qui reçoit ce jour le Prix Apollinaire 2018 ! #Goncourt#poésiehttps://t.co/x70wayaw0N — La Région En Marche | Auvergne-Rhône-Alpes (@LREM_AURA) November 12, 2018

Petit bonheur 😀 deux Auvergnats Céline Coulon et @ATrapenard qui parlent de la beauté de l'écriture et de notre belle région Cécile Coulon en vers libres via @franceinterhttps://t.co/ZOYmPcPjM9 — Sandrine C (@c_100drine) November 12, 2018