La colère des supporteurs de l'Amiens SC après le changement de programmation du match de ce week-end à Dijon

Amiens, France

Les supporteurs de l'Amiens SC ne décolèrent pas depuis l'annonce, ce mardi, de la modification du calendrier de Ligue 1. La rencontre Dijon-Amiens SC prévue samedi sera finalement jouée vendredi, sur décision préfectorale.

Un tweet qui joue la provoc

Le groupe Tribune Nord Amiens a donc envoyé un tweet pour interpeller le Préfet de Côtes-d'or et la Ligue de foot professionnelle et pour dénoncer cette programmation, qui change trois jours avant le départ.

Cet Horaire est inadmissible ! @LFPfr@Prefet21_BFC Pensez-vous que nous sommes tous au chômage en Picardie ? https://t.co/Ylb8jqHbks — Tribune Nord Amiens (@TribuneNord) April 9, 2019

"Comment on fait? s'agace Fabien Reinert, le porte-parole du groupe de supporteurs : Tu vas voir ton employeur tu lui dis "au fait je suis pas là cet apres-midi, je pars à 11h, je vais au foot?Il va te dire "mais tu rigoles!

"D'autant plus que pour nous c'est un match qui n'est pas anodin"

"Je trouve ça inadmissible qu'on programme des matchs à ces horaires là, poursuit Fabien Reinert, d'autant plus que pour nous c'est un match qui n'est pas anodin. C'est _un match important dans la course au maintien_, contre un prétendant direct!"

"Le foot moderne n'a plus rien de populaire"

"On était en train d'organiser un déplacement avec le club et là clairement c'est impossible à gérer, explique le supporteur. Seuls les gens qui ne travaillent pas pourront y aller. Le foot moderne n'a plus vraiment plus rien de populaire"

Au passage, il s'agace de la mainmise de la télé sur la programmation : "C'est à 19H parce que ça va passer sur Canal. La télé et les téléspectateurs sont plus importants que les spectateurs... Tu payes ton abonnement aux chaines télé et tu es prioritaire par rapport à des mecs qui sont passionnés depuis 25 ans par leur club et qui se déplacent partout en France!"