La collection Cligman ne s'exposera pas à Tours. Ce don d'un millier d’œuvres, à valeur muséale, ne s'installera pas au Château de Tours. Les exigences du donateur étaient inacceptables par Le Ministère de la Culture et la ville de Tours. Le partenariat avec le Jeu de Paume va donc se poursuivre. Le maire de Tours, qui tenait un point-presse à 13h30 ce vendredi, estime que le donateur était beaucoup trop exigeant.

C'est non. On ne privatise pas le château de Tours - Serge Babary le maire de Tours

Tout s'est joué le 17 mars dernier, la veille du conseil municipal. Le maire de Tours, Serge Babary a reçu une nouvelle convention de 10 pages, dans laquelle le donateur Cligman fixait de nouvelles exigences. Ce document stipulait que la donation n'était plus faite à l'Etat mais à un fond privé de collection. Ce fond aurait géré la collection et l'organisation de l'exposition au troisième et quatrième étage du château de Tours. Le premier et deuxième étant réservés aux exposition du Jeu de Paume. Pour le maire de Tours, c'était donc accepter une privation du château, ce qui est inacceptable.