Cinéma, théâtre, musée... 50.000 billets à gagner en Alsace

La Collectivité européenne d'Alsace (CeA) ouvre une grande billetterie solidaire ce lundi 20 septembre pour dynamiser le secteur de la culture, touché par la crise sanitaire du Covid-19. La CeA a ainsi acheté 50.000 billets à plus de 110 acteurs locaux, allant des cinémas jusqu'aux théâtres, pour ensuite les distribuer via un tirage au sort.

Soutenir le milieu culturel

L'objectif est donner un coup de pouce aux acteurs culturels alsaciens, en difficulté suites aux différents confinements liés à l'épidémie de Coviud-19. "Nous soutenons de manière forte et concrète le secteur de la culture, tout en offrant la possibilité aux plus jeunes de se retrouver avec leurs frères, sœurs, parents et grands-parents pour partager un bon moment", écrit Frédéric Bierry, le président de la CeA dans un communiqué.

L'idée est aussi de mettre en lien différentes générations car pour participer à ce tirage au sort, il faut être deux. Un binôme composé d'une personne majeure et d'une autre mineure. L'action s'inscrit dans le plan de rebond voté en début d'année de 330 millions d'euros sur trois ans, dont 15 millions pour la culture.

Vous avez jusqu'au 15 octobre pour vous inscrire à ce tirage au sort. Les gagnants recevront un lot de deux billets pour une structure située près de chez eux. Les places seront valables pour l'ensemble de la saison culturelle 2021-2022.