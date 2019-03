La colline des amandiers, à découvrir ce dimanche à Mittelwihr

Mittelwihr, France

Si vous avez raté le début, c'est l'occasion de se rattraper ! Les amandiers de Mittelwihr, près de Colmar, sont en fleurs depuis le 3 mars dernier. Ce dimanche après-midi, une visite guidée des amandiers, sur les hauteurs de la commune est organisée.

Elle permettra de vous expliquer comment ces arbres, qui préfèrent le sud, sont arrivés en Alsace, selon la légende. Une sortie qui vous permettra aussi de faire de belles photos, si le soleil est au rendez-vous.

Charlemagne et la légende des amandiers de Mittelwihr

Selon la légende, les amandiers, symboles de Mittewihr, ne sont pas arrivés par hasard. Ce serait grâce à Charlemagne.

Lors de son passage dans la commune, il aurait mangé des amandes et laissé des coques et des amandes. Les gens du village auraient trouvé ces restes d'amandes et les auraient enterré...Quelque temps après, les amandiers sont sortis de terre.

Un beau spectacle blanc et rose © Radio France - Guillaume Chhum

Des amandiers, habitués au climat du sud de la France se plaisent bien sur les hauteurs de Mittelwihr, grâce au micro-climat qui y règne. Du soleil, ils sont aussi abrités du vent. Les amandiers ne sont pas seuls, il y a aussi des oliviers qui ont pris leurs quartiers.

Visite guidée avec Marie-France Siegler, viticultrice

Une cinquantaine d'amandiers est à découvrir sur les hauteurs de Mittelwihr, que l'on appelle la colline des amandiers.

Le rendez-vous est donné à 15 heures, chez Joël et Marie-France Siegler au 8 rue des Merles .

Les viticulteurs comptent de nombreuses parcelles sur la colline des amandiers. Comptez deux bonnes heures de découverte, avec la dégustation de vin. C'est entièrement gratuit.