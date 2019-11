La Colmar Box : des produits fabriqués par des artisans colmariens à offrir pour les fêtes

Olivier Varennes, un ancien directeur commercial originaire de Colmar, vient de lancer la Colmar Box. C'est une boite qui rassemble plusieurs produits fabriqués par des artisans de la ville. Cela va du vin en passant les savons . Une manière de promouvoir leur savoir-faire et le 100% local.

Olivier Varennes, un ancien directeur commercial, habitant de Colmar, vient de lancer sa "Colmar Box". C'est une boite confectionnée par la cartonnerie Siegwald à Andolsheim, elle renferme des produits gourmands fabriqués par des artisans colmariens.

On y retrouver du vin bien sûr, mais aussi de la confiture, du foie gras, des biscuits, du savon ou encore des terrines. Sur le dessin de la boite, on y retrouve bien sûr la traditionnelle coiffe alsacienne.

Promouvoir le 100% local pour les fêtes

C'est une bonne idée de cadeau Noël qui a été lancée il y a une semaine. Le succès est au rendez-vous, puisque plus d'une centaine de "Colmar Box " ont été vendues.

Durant un an, Olivier Varennes a démarché les artisans de Colmar, pour les faire adhérer à son projet et ils sont plus d'une dizaine à avoir répondu positivement.

Olivier Varennes (à gauche ) et Marc Glasser de la savonnerie Scala © Radio France - Guillaume Chhum

On peut trouver cette Colmar Box dans plusieurs points de vente de la ville : au Domaine Martin Jund, à la Maison Hirose Unterlinden, à la Pâtisserie Lorber, à la Pâtisserie Imhoff, à l'Hôtel Ibis Colmar Est, ou encore à l'épicerie fine Au Brin de Paille. Mais aussi sur le stand du marché de Noël de la savonnerie Scala.

La Colmar Box se décline sous 4 offres différentes dont les prix vont de 37 euros 90 à 79 euros 90. Dans deux semaines, un site internet sera lancé, pour commander en ligne.

Les artisans mettent en valeur leurs produits

A travers cette boite, les artisans mettent en valeur leur savoir-faire. Cette boite peut d'ailleurs être achetée par des touristes qui viennent du monde entier à Colmar .

La Colmar Box se décline en quatre formules © Radio France - Guillaume Chhum

Ils peuvent en faire profiter leurs proches et c'est une manière pour les artisans colmariens de se faire connaitre à travers la planète.