La Comédie de Reims rouvre, les occupants du lieu obligés de partir

Les banderoles et les pancartes sont entassées dans un coin de la pièce et il reste aux murs quelques vestiges des assemblées générales qui ont eu lieu ici depuis début mars : "C'est marrant et c'est triste à la fois de voir que partout il y a des traces de nos réflexions", souligne Lucile, étudiante émue de quitter La Comédie de Reims.

Beaucoup de nostalgie aussi pour Jude, technicienne lumière présente depuis le début du mouvement : "C'est dur, ça fait mal au coeur. On a commencé on était une centaine et puis on a eu des jauges à respecter, on s'est retrouvé à 20 et puis on ne pouvait plus venir la nuit et on a finit à cinq ! c'est frustrant".

Des intermittents du spectacle, étudiants, précaires... ont occupé La Comédie de Reims depuis début mars © Radio France - Aurélie Jacquand

Ont-elles l'impression d'avoir été petit à petit poussées vers la sortie ? "Ce qui est incompréhensible c'est de voir que des gens qui sont là pour militer en faveur de la culture, contre la précarité et pour l'accès aux spectacles, n'ont plus leur place dans un lieu de culture", dit Lucile. Pas tout à fait vrai puisque la direction de La Comédie, qui a toujours été en faveur d'une concertation, autorise les occupants à rester dans le hall du théâtre afin de continuer de parler de leurs revendications.

A quoi sert d'ouvrir un théâtre si les gens n'ont pas les moyens d'y aller

Les ex-occupants ont donc bien l'intention de trouver un nouveau lieu ou tout au moins de pouvoir rester à La Comédie de Reims pour leurs assemblées générales, parce que leur principale revendication n’a pas été entendue : l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage. "Ca concerne tout le monde, ça précarise des gens qui sont déjà dans la précarité", disent Lucile et Jude.

Jude qui n'a plus travaillé depuis quatre mois et qui s'inquiète : "Ce n'est pas parce que les lieux de culture rouvrent qu'il y a du travail. En 2022 il y aura du travail, mais avant ça va encore être compliqué. 1 intermittent sur 4 travaille en ce moment !".

Reportage avec les ex-occupants de La Comédie de Reims Copier

La Comédie de Reims, elle, rouvre sa billetterie ce mercredi et proposera un premier spectacle, "Stallone", mercredi 26 mai. Le théâtre sera obligé de respecter une jauge de 35% et d'offrir une dernière représentation à 19h afin de respecter le nouveau couvre-feu, "Mais tout le monde est impatient de rouvrir", sourit Claire Cantuel, chargée de communication du lieu.