La Comédie de Saint-Étienne s'interroge sur la baisse de sa subvention régionale

La Comédie de Saint-Étienne aimerait des explications à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a décidé d'allouer 60.000 euros de moins en 2023 au centre dramatique nationale. Benoît Lambert, le directeur de la Comédie, estime que ses équipes jouent pourtant le jeu du "rééquilibrage territorial" prôné par le président de la Région Laurent Wauquiez pour défendre sa politique culturelle.

ⓘ Publicité

Benoît Lambert est le directeur de la Comédie de Saint-Étienne depuis mars 2021. © Radio France - Emeline Rochedy

France Bleu Saint-Étienne Loire : Une baisse de subvention de 23%, cela menace réellement certaines de vos actions à la Comédie de Saint-Étienne ?

Benoît Lambert : Oui, bien entendu, parce que ça impacte directement ce qu'on appelle notre "disponible pour activités", c'est-à-dire les sommes qu'on consacre à la production, à la création des spectacles, à l'action artistique sur les territoires. Elle vient immédiatement, cette somme qui nous est retirée, en dédit des sommes consacrées à notre à notre travail. Donc, dès l'année 23, on aura des effets. Je pense d'ailleurs qu'il faudra qu'on affronte un déficit en 2023.

La Région n'est pas la seule collectivité qui revoit ses subventions à la baisse et la culture n'est pas le seul secteur concerné, est-ce réellement une surprise pour vous ?

On sait bien que la période difficile, on sait bien qu'il y a des partenaires publics qui ont des difficultés budgétaires. L'inflation, elle, frappe tout le monde, les entreprises, les collectivités. La seule question, c'est celle du dialogue, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir ensemble à la façon dont on affronte les difficultés. C'est ce qu'on a fait avec la ville de Saint-Étienne depuis le mois de septembre, puisqu'on savait que la ville de Saint-Étienne aussi aurait des difficultés pour l'accompagnement des acteurs culturels en 2023.

Le traitement est-il très différent entre la Ville et la Région ?

Oui, c'est de pouvoir se parler, c'est pouvoir réfléchir ensemble. Je veux dire, il y a une responsabilité collective sur ces outils publics, qui sont des outils partagés, portés par plusieurs partenaires publics, plusieurs collectivités au service de la population. Et si on décide d'une réduction de financement de ces outils, il faut qu'on puisse réfléchir ensemble à la façon dont on organise et on affronte cette réduction. Donc, encore une fois, ce n'est pas simplement la question de la baisse en elle-même, c'est la question de savoir pourquoi on subit cette baisse et comment est-ce qu'on l'affronte ensemble.

Une évolution de subvention s'accompagne-t-elle toujours d'une explication de la part du financeur ?

Quand il y a une hausse, quand-même, on vous explique pourquoi est ce qu'on vous donne davantage d'argent. Parce que souvent on vous donne davantage d'argent pour des missions nouvelles et la plupart du temps, quand on vous en enlève, c'est pour des raisons budgétaires. C'est rarissime qu'on vous dise autre chose que ça, voilà, il y a des périodes plus fastes, des périodes de crise, on le comprend. Là, on a un argument de l'exécutif régional, c'est celui du rééquilibrage territorial et au fond c'est cet argument que personnes ne comprend...

Vous-même, vous ne comprenez pas cette justification de la Région ?

J'en comprends la philosophie, et je peux même dire jusqu'à un certain point que je la partage, comme beaucoup d'acteurs culturels. Moi, je suis un héritier de la décentralisation théâtrale. Jean Dasté quand il vient s'installer à Saint-Étienne en 1947, c'est avec bien cette idée qu'il faut un rééquilibrage, notamment entre la province et Paris. Mais ensuite, si on regarde l'action de la Comédie depuis qu'elle existe, elle n'a cessé de se préoccuper de porter le théâtre à des endroits où il n'y avait pas d'offre culturelle, d'offre théâtrale. C'es- à-dire exactement ce que l'exécutif régional aujourd'hui désigne comme une priorité.

Avez-vous le sentiment d'en faire assez ?

On est présent dans la Loire, en Haute-Loire, on est présent dans le Puy-de-Dôme... Non, on en fait jamais assez. Je suis convaincu qu'on n'en fait jamais assez. Je suis convaincu qu'il faut qu'on en fasse davantage. Mais pour en faire davantage, il faut aussi des moyens nouveaux. C'est bien ça que nous, on a demandé. Alors, la saison dernière, c'était près de 70 représentations sur ces territoires. Moi, la première chose que j'ai faite en arrivant à Saint-Étienne, c'est de créer une forme très légère à destination de tous les publics au fond, parce que c'était un spectacle autour de L'Avare de Molière qu'on pouvait voir depuis l'âge de treize ans, donc autour d'une œuvre de répertoire. Donc je pense que c'était une chose assez fédératrice dans sa proposition . Cette forme depuis que je l'ai créée, elle s'est jouée 160 fois sur le territoire sur laquelle la Comédie intervient, alors devant des publics très réduits - c'est 80- 100 personnes parce que c'est fait pour jouer dans des petites salles, évidemment. Bon, moi, j'ai l'impression d'être là, au cœur de l'action qu'on attend de nous. J'aimerais bien faire ça trois ou quatre fois par an. Il faut simplement les moyens pour le faire, bien entendu, parce que c'est très sophistiqué, contrairement à ce qu'on imagine d'aller jouer dans des endroits où il n'y a pas d'équipe théâtrale, la Comédie a un grand savoir-faire là-dessus. Il y a des gens dédiés à l'intérieur de l'équipe de la Comédie à ces questions. Donc oui, je pense qu'on a une forme d'expertise. Je ne dis pas qu'on en fait suffisamment. Je suis prêt à ce qu'on en fasse davantage. Mais au fond, il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment est ce qu'on organise tout.

Vous avez présenté votre nouvelle saison, s'il ne fallait venir qu'une fois à la Comédie de Saint-Étienne en 2023/2024, ce serait pour voir quoi ?

Je ne vais pas conseiller un spectacle, le public peut aller regarder sur le site, mais je vais simplement dire qu'on est une maison de création. C'est ça qui est très important. Il faut regarder les créations : la saison prochaine, il y a beaucoup d'artistes, femmes notamment, qui sont associées au Centre dramatique de Saint-Étienne aujourd'hui et qui vont créer la saison prochaine. Pauline Bureau, Pauline Laidet, Françoise Dô. Il faut aller regarder le travail de ces artistes. On va retrouver Julie Deliquet qui était déjà venue à la Comédie régulièrement. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde du théâtre depuis plusieurs années, notamment autour de ces artistes femmes, et j'incite vraiment tous les Ligériens à venir découvrir ces artistes passionnants qu'on va défendre à la Comédie la saison prochaine. La période est joyeuse. Hier, on présentait notre nouvelle saison. On n'est pas du tout démoralisé. On est plus que jamais enthousiaste et combatif pour continuer à défendre le théâtre. Simplement on aimerait bien comprendre ce qu'on attend de nous si ce qu'on fait ne convient pas à l'exécutif de la Région.