La Comédie de Saint-Étienne se met en scène dans les collèges de la métropole

La Comédie de Saint-Étienne s'invite dans les collèges de la métropole ! Depuis le début de cette semaine, une pièce, interprétée par de jeunes comédiens, est jouée au sein même des établissements scolaires. Cette création de La Comédie s'intitule Bizaravar, inspirée de l'Avare de Molière, mais dans une forme plus courte et plus ludique.

Le théâtre, à la rencontre des jeunes

Pendant presque une heure, un duo de jeunes comédiens investit une salle de classe. On est loin de l'ambiance d'une salle de théâtre, mais cela rend peut-être cet art plus puissant, fait remarquer Lorine Vanel, responsable de l'action culturelle à La Comédie de Saint-Etienne. "Le fait de s'installer directement dans une salle de classe, qui accueille normalement les élèves pour des cours, cela permet de créer un autre imaginaire et de changer leur rapport au théâtre". La pièce Bizaravar a d'abord été jouée la semaine dernière au collège Jules Vallès à Saint-Etienne et semble avoir fait mouche auprès d'Uliana et Jessica, deux élèves de 4ème. "C'est présenté de manière rigolote, c'est plus facile, parce que l'Avare de Molière parfois y'a du vocabulaire en ancien français". Dans cette création, Bizaravar, les jeunes comédiens adoptent un langage plus contemporain et adapté à notre époque, tout en respectant l'œuvre originale de Molière.

Le fait de s'installer directement dans une salle de classe, cela permet de créer un autre imaginaire et de changer le rapport des jeunes au théâtre

Après le collège Jules Vallès à Saint-Etienne, la pièce Bizaravar va poursuivre sa tournée dans les collèges de la métropole stéphanoise jusqu'au 3 décembre.

Semaine du 15 novembre : au collège du Puits de La Loire à Saint-Étienne et au collège Louis Grüner à Roche-la-Molière

Semaine du 15, du 22 et du 29 novembre : collège Gambetta à Saint-Étienne

Semaine du 22 novembre : au collège Honoré d’Urfé à Saint-Étienne

Semaine du 29 novembre : au lycée Simone Weil à Saint-Priest-en-Jarez

Une deuxième tournée aura lieu du 28 février au 30 avril 2022, cette fois tout public. La pièce sera jouée à la fois dans des collèges de la Loire et de la Haute-Loire, mais aussi dans les salles polyvalentes de plusieurs communes.