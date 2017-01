La Comédie-Française au Printemps de Bourges !

Outre les grandes têtes d'affiche, déjà annoncées, le Printemps de Bourges fera la part belle cette année aux auteurs littéraires et au hip hop.

96 artistes ou spectacles dont 60 % en français, le Printemps de Bourges a dévoilé l'intégralité de sa programmation mardi soir. Un festival qui démarrera en fanfare avec Renaud au W (un spectacle spécial pour le printemps de Bourges), le mardi soir... mais ça on le savait déjà.

L'affiche 2016 du Printemps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La surprise, c'est une autre création, également le mardi mais cette fois-ci sur la scène de l'auditorium : la Comédie-Française (excusez du peu !) qui rendra hommage à la création artistique en évoquant une chanson de Bob Dylan. Ce spectacle s'intitule " Comme une pierre qui...". Ce sera la première fois que la comédie française viendra à Bourges et bien sûr, ce sera un spectacle musical.... Autre surprise : un spectacle consacré à Barbara, dirigé par le pianiste Alexandre Tharaud, arrangé par Albin de la Simone. l'ensemble des interprètes seront masculins. Un joli contrepied ! L'édition 2016, c'est aussi des rencontres littéraires et musicales mélant auteurs et musiciens : Gael Faye, Magyd Cherfi, ou encore Virginie Despentes se préteront au jeu dans les magnifiques salels du Palais Jacques Coeur.

L'équipe du printemps de Bourges lors de la conférence de presse © Radio France - Michel Benoit

Deux nouveaux lieux de spectacles : l'école de cirque pour deux concerts jeune public et la halle au blé de Bourges (fraichement rénovée) qui accueillera deux soirées hip hop, les mercredi et jeudi. Disiz La Peste, SCH, Lorenzo, Roméo Elvis, Kery James,....La cathédrale accueillera une rencontre entre Camille et les soeurs Berthollet, virtuoses du violon. Enfin les scènes, place Séraucourt, seront couvertes cette année pour s'abriter de pluies éventuelles.Le printemps de Bourges du 18 au 23 avril.