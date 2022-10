La comédie policière déjantée "Solex dans les prés" en avant-première à Laval ce samedi

Ca y est, il sort enfin dans les salles ! Le film "Solex dans les prés" sera projeté en avant-première ce samedi au Cinéville de Laval (20h30). Le long-métrage, produit par Isabel Rocher et écrit par Dominique Rocher, n'avait pas pu sortir au mois d'octobre 2020, en raison de la crise sanitaire. Cette fois-ci, c'est la bonne !

"Solex dans les prés", film bénévole et 100% mayennais est une comédie policière loufoque. "Il y a deux histoires. Une histoire purement policière et très comique avec deux demies-sœurs, une qui sort du raid qui a fait une bavure et l'autre qui est une sorte de super héroïne en rodage, c'est à dire qui ne connaît pas vraiment ses pouvoirs. Et à côté de ça, il y a une histoire sans doute un peu plus personnelle, sans doute un peu plus romantique, sans doute un peu plus mayennaise aussi. C'est l'histoire d'un petit gars qui a des problèmes, qui a envie de retrouver un lieu de son enfance, qui pourrait lui faire du bien. Donc il est aidé par un autre gars qui est assez folklo et qui se balade en kilt" raconte Dominique Rocher le réalisateur.

30 maires ont participé au projet

Ce "roadmovie" a été tourné dans le Nord-Mayenne. L'équipe du film a rencontré près de 30 maires de communes pour qu'ils lui raconte les histoires respectives des villages et nourrir le film. Après l'avant-première du film à Laval samedi, une autre est prévue le vendredi 14 octobre à 20h au Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne et une autre le samedi 15 octobre au Vox de Mayenne.