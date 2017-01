La comédienne Emmanuelle Riva est morte

L'actrice Emmanuelle Riva s'est éteinte vendredi 27 janvier, à l'âge de 89 ans, à Paris, annonce le journal Le Monde. Elle a marqué de nombreux chefs d'oeuvre du cinéma, comme "Hiroshima mon amour" ou "Amour" de Michael Haneke, film qui lui avait valu un César et une nomination aux Oscars.

Emmanuelle Riva s'est éteinte, vendredi 27 janvier à Paris, à l'âge de 89 ans, annonce ce samedi le journal Le Monde. Elle avait tourné dans plus d'une cinquantaine de films, dont Amour de Michael Haneke, Palme d'Or du Festival de Cannes 2012, grâce auquel elle avait reçu un César l'année suivante.

Comédienne de théâtre et de cinéma, elle était née dans les Vosges dans une famille d'origine italienne. Elle commence sa carrière sur les planches où Alain Resnais la découvre. Il la fait tourner dans son premier long métrage, Hiroshima mon amour, qui la fait mondialement connaître. Le scénario est signé Marguerite Duras.

Parmi les nombreux rôles interprétés par Emmanuelle Riva, celui d'une femme amoureuse d'un homme d'église, interprété par Jean-Paul Belmondo, dans Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville. En 1962, elle est couronnée à la Mostra de Venise pour son interprétation dans Thérèse Desqueyroux de Georges Franju. Elle se consacre ensuite davantage au théâtre, apparaît dans des films d'auteur français.

En 2012, Emmanuelle Riva a 85 ans et le grand public la redécouvre à travers son interprétation d'une femme victime de la maladie et dont l'état se dégrade inexorablement face à son époux, Jean-Louis Trintignant. C'est Amour de Michael Haneke. Le film obtient la Palme d'Or au festival de Cannes. Emmanuelle Riva reçoit un César en 2013 et une nomination aux Oscars.

Le critique de cinéma Philippe Rouyer rend ici hommage à Emmanuelle Riva à travers son visage dans ces deux films les plus marquants.