La comédienne Florence Giorgetti est décédée ce jeudi à l'âge de 75 ans, a annoncé le théâtre de la Colline sur son compte Twitter. Elle avait joué dans de nombreux films pour le cinéma et la télévision, ainsi que dans de nombreuses pièces de théâtre.

"Florence Giorgetti nous a quittés, l'immense comédienne et actrice de cinéma, l'auteure et la lectrice qu'elle était, nous manquera à jamais", a annoncé ce vendredi le théâtre de la Colline sur son compte Twitter. "Florence Giorgetti a illuminé de son talent Les Petits aquariums, texte de Philippe Minyana présenté tout juste après l'inauguration du théâtre national de La Colline à l'hiver 1989, mais aussi Du matin à minuit de Georg Kaiser en 2000 et Le Chemin de Damas de Strindberg à l'hiver 2004 dans les mises en scène de son compagnon Robert Cantarella", a précisé le théâtre parisien sur sa page Facebook.

Le ministre de la Culture, Franck Riester a salué "une comédienne de caractère, une amoureuse de la littérature, une auteure accomplie autant qu'une lectrice assidue". "Florence Giorgetti nous laisse tant de beaux souvenirs. Je pense à sa famille et à ses proches", a réagi le ministre sur son compte Twitter.