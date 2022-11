EN IMAGES - La comédienne Laëtitia Milot a cuisiné un poulet Gaston Gérard à la foire de Dijon

Des centaines de fans se sont pressés devant la "Scène des chefs" ce dimanche 6 novembre à la foire de Dijon. La comédienne et ex-star de la série à succès "Plus belle la vie" était invitée à venir cuisiner une recette emblématique de la région, le poulet Gaston Gérard. Et elle a eu un professeur hors-pair pour le faire, le chef étoilé côte-d'orien Stéphane Derbord. Un atelier cuisine suivi d'une séance de dédicace.

ⓘ Publicité

Un atelier de cuisine de star

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actrice était très attendue. Elle a été accueillie comme une rock star par le public de la foire. Cette recette de poulet Gaston Gérard était une découverte pour Laëtitia Milot. Même si la Côte-d'Or, en revanche, elle connaît. "Je suis déjà venue notamment pour "La femme aux cheveux rouges" qui a été tourné dans la région, raconte-t-elle. On a pu découvrir cette superbe région, et je me suis régalé au niveau gastronomie bien évidemment, parce qu'on y mange et on y boit très bien !"

loading

Une fois le poulet réalisé, Laëtitia Milot a même eu une surprise, elle a été intronisée par l'Amicale des Cuisiniers de Côte-d'Or. "Je suis vraiment très touchée parce que je ne m'y attendais pas du tout, explique la comédienne, le sourire aux lèvres. C'est une grande surprise pour moi, je suis toute fière." C'est d'ailleurs la première célébrité à recevoir cet honneur.

De nombreux fans

Après la recette, Laëtitia Milot est allée à la rencontre de ses fans, à l'occasion d'une séance de dédicace de son dernier livre "Ma clé du bonheur". Un moment inoubliable pour beaucoup. "Je suis fan d'elle depuis 2003-2004, donc je suis à fond !", raconte Mathilde. Pour Chantal, c'était un instant très émouvant, parce que "de la voir en vrai, c'est autre chose qu'à la télé, hein !" D'autres étaient plus stressés de rencontrer leur idole. "Je tremblais beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on la voit, donc ça fait chaud au cœur", décrit Jessica.

loading

Pour rassurer celles et ceux qui ont loupé la star, Laëtitia Milot a annoncé qu'elle préparait une pièce de théâtre qui devrait normalement passer par la Côte d'Or.

L'événement en images

Laëtitia Milot a été très attentive aux conseils du chef étoilé Stéphane Derbord. © Radio France - Dimitri Morgado

La comédienne a été très émue au moment où elle a été intronisée par l'Amicale des Cuisiniers de Côte-d'Or. © Radio France - Dimitri Morgado