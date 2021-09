La communauté de communes Somme Sud-Ouest organise des ateliers de danse pour les séniors

Jusqu'au mois de novembre, sur réservation, la danse pratiquée se fera assise, debout, en ligne ou en cercle. Le but est de permettre aux plus de 60 ans de reprendre une activité et de sortir de chez eux dans ce contexte sanitaire difficile.