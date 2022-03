La commune de Grambois, magnifique décor du film "Le temps des secrets", adapté de Pagnol

Le Vaucluse et la commune de Grambois sont en haut de l'affiche. Le village du Luberon sert de décor au film "Temps des secrets", le roman autobiographique de Marcel Pagnol, adapté par le réalisateur des Choristes, Christophe Barratier. Le film sort ce mercredi dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, avant une sortie nationale mercredi prochain. C'est le troisième volet de la saga, après les deux premiers, réalisés par Yves Robert dans les années 90.

La place de Grambois se transforme en marché pour le film "Le temps des secrets" © Radio France - Mairie de Grambois

Dans la Gloire de mon père, Grambois avait déjà servi de décor pour la Treille, lieu de villégiature de la famille Pagnol. Dans ce troisième volet, l'histoire se déroule en 1905 et raconte les premiers émois amoureux du jeune Marcel et son entrée en 6e à Marseille. Guillaume de Tonquédec incarne Joseph Pagnol, Mélanie Doutey est Augustine Pagnol et François-Xavier Demaison l'oncle Jules.

Le maire de Grambois a adoré le film

Pour l'occasion, les habitants de Grambois ont été habillés et coiffés à la mode du début du siècle passé. Jean-Jacques a adoré côtoyer les maquilleurs et costumiers, les acteurs, le réalisateur. Il s'est transformé en paysan, "à cause du physique". Patrice est lui devenu un notable. Il a notamment tourné une scène de fête du 14 juillet, autour de la fontaine des Bartavelles, rebaptisée ainsi depuis la Gloire de mon père. "Le matin même, ils nous ont appris une danse. Mais moi, je sais pas danser ! Je suis nul, rigole-t-il".

Lui n'apparaît pas à l'écran mais son pain, oui. Patrick est le boulanger de Grambois. Fan de ciné, il a absolument tenu à fournir le pain, des miches de trois kilos, pour une scène dans une boulangerie. "C'est le rêve d'une vie que mon pain apparaisse dans un film ! Quel que soit le plan, on voit mon pain, c'est un kiff dément. Le kiff encore plus démentiel c'est quand François-Xavier Demaison sort les bras chargés de mes miches !"

Les figurants du Temps des secrets ont tourné une scène de danse provençale à Grambois © Radio France - Mairie de Grambois

Le film a déjà été diffusé deux fois en Vaucluse, à Pertuis et à Avignon. Le maire de Grambois, Alain Feretti l'a vu à deux reprises, très fier de sa commune et du résultat : "j'ai adoré le film. C'est plein d'émotions, un retour en enfance, une bulle d'oxygène extraordinaire. Et on en a bien besoin en ce moment". Il se murmure que Christophe Barratier, ravi de l'accueil qu'on lui a réservé à Grambois, reviendra pour tourner le quatrième volet, le Temps des amours.

