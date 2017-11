La commune de Luynes très favorable à un loto pour sauver le patrimoine

Et si on sauvait le patrimoine français en péril avec un loto ? C'est l'idée de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Dans la commune de Luynes, qui regorge de monuments romains ou médiévaux, on applaudit cette proposition.

Un loto pour sauver le patrimoine en péril ! C'est l'idée de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Le principe est simple. Une fois par an, à l'occasion des journées du patrimoine, la Française des Jeux organisera un tirage spécial avec un nouveau jeu de grattage. C'est la part qui revient à l'Etat qui servira à financer la préservation et la restauration de monuments en mauvais état. Reste à faire approuver cette idée par le Parlement.

Les halles de Luynes remontent au XVe siècle. Ce sont les plus vieilles de Touraine - Bertrand Ritouret

Le maire de Luynes, Bertrand Ritouret y est entièrement favorable. Sa commune compte des monuments historiques à la pelle : des halles, une grange et plusieurs maisons médiévales, un aqueduc romain, un village romain enterré sans oublier le château du XIIIe siècle. Avec un budget de 6 millions d'euros par an, impossible de s'occuper de tous ces bâtiments comme il le faudrait. Alors un loto, pourquoi pas estime le maire.