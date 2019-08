La commune de Sougy, dans la Beauce, au cœur d'un livre-enquête

Sougy, France

La plupart des habitants actuels de Sougy, dans la Beauce, l'ignorent : le 22 août 1922, un soir de bal, plusieurs jeunes filles se sont fait violer ce soir-là, et plusieurs enfants de père inconnu sont nés au village le printemps suivant... Parmi eux : le grand-père du journaliste Mathieu Deslandes. Dans un livre intitulé "Soir de fête", co-écrit avec sa compagne Zineb Dryef, il tente de comprendre ce qu'il s'est passé ce soir-là, dans l'indifférence générale, et pourquoi cela en dit long sur la société rurale de l'époque.

Au-delà de sa propre histoire familiale

Cette histoire, Mathieu Deslandes ne l'a en fait découverte qu'il y a deux ans. "Je savais depuis longtemps que mon grand-père était un enfant naturel, explique-t-il, mais j'avais fantasmé mon arrière-grand-mère comme une jeune femme libérée et qui aurait bravé l'ordre moral du village. A aucun moment, je n'avais envisagé l'hypothèse du viol : cela a été à la fois un choc et une surprise de l'apprendre. J'ai eu alors l'envie de retrouver quelle avait pu être la vie de mon arrière-grand-mère qui est décédée quand j'avais huit ans, et que j'avais connue comme une vieille dame dans sa blouse, assise dans sa cuisine." Mais l'histoire prend une autre tournure lorsqu'il réalise que d'autres jeunes filles ont été victimes de ce même drame ce soir-là : "J'ai eu envie de vérifier cela et de comprendre."

"L'une des ambitions de ce livre est d'essayer de retrouver la perception de l'époque" - Mathieu Deslandes - Mathieu Deslandes

Un siècle plus tard, il n'est évidemment pas facile de retrouver des témoins - le livre est d'ailleurs en partie romancé pour "proposer une version plausible de ce qui a pu se passer". Mais Mathieu Deslandes a réussi, malgré tout, à exhumer ce secret bien enfoui dans la mémoire de la commune comme dans celle des familles concernées, pour tenter de retracer "la perception de l'époque", notamment sur la question du viol : "Si les faits s'étaient produits aujourd'hui, cela aurait été un énorme scandale, souligne-t-il. Il y aurait eu tout de suite des articles, une enquête de gendarmerie, peut-être des manifestations dans le village, une marche blanche ou que sais-je. Or à l'époque, il n'y a rien eu de tout cela : pas de traces dans la presse locale, ni dans les archives du juge de paix du canton. Il faut donc faire l'effort de se souvenir : quelle était la société rurale de l'époque ?"

Le poids du silence et de la honte

Se souvenir qu'alors, "une fille de ferme était considérée comme disponible par le patron de la ferme, que les viols de jeunes femmes étaient perçues comme un risque de la vie. Le poids du silence était énorme, la honte n'était sans doute pas la dernière raison de ce silence. Une autre différence majeure avec aujourd'hui, même si on n'en a pas terminé d'évoluer sur ce plan, c'est que les femmes concernées étaient considérées comme responsables de qu'il leur était arrivé. Et puis entre les difficultés quotidiennes de la vie et les guerres traversées, le viol n'était pas perçu comme le pire des malheurs..."

Et le journaliste de poser la question : sachant que la vie de Sougy ressemblait à cette époque à celle de milliers d'autres villages, combien sommes-nous à avoir une arrière grand-mère qui s'est fait violer et n'en a jamais parlé ? La question est en soi "vertigineuse".

A écouter : l'interview en longueur que Mathieu Deslandes a accordée à France Bleu Orléans :

"Soir de fête" est publié aux éditions Grasset.