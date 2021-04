Chenôve, le créateur de Figure2Style aux côtés d'Akhenaton dans une rétrospective sur le hip-hop Français

On ne le sait pas toujours mais à côté des grands vins, de la moutarde et du pain d'épices une autre spécialité 100% côte-d'orienne fait la fierté de notre département : le hip-hop ! Avec Le groupe Figure2Style créé en 1996 à Chenôve par Fabrice Fiossonangaye. Ses danseurs sont mondialement connus dans le milieu. Et nouvelle distinction pour Figure2Style et pour Chenôve ce jeudi 29 avril, le chenevelien participe sur le net à une rétrospective sur ceux qui font le hip-hop français.

Une opportunité en forme de reconnaissance

Aux manettes, on retrouve Olivier Cachin, célèbre présentateur d'une émission culte consacrée au rap sur M6 au début des années 90. Le journaliste consacre donc cette semaine à la culture hip-hop française et a invité Fabrice Fiossonangaye ce jeudi pour une émission de trente minutes consacrée au breakdance. "J'ai été très très content, ému même parce que j'ai grandi avec Olivier Cachin avec Rapline, la seule émission sur la culture hip hop à la télé."

Figure2Style aux côtés d'invités prestigieux

Sur la liste des invités, excusez du peu, Akhenaton le chanteur d'IAM, Dj Mouss, le graffeur Ceet ou encore Eklips roi du beatbox! "Passer après des gens comme Akhenaton, au-delà de l'artiste c'est un grand monsieur, quelqu'un de bien, c'est une fierté de faire partie de cette équipe là."

Chaque invité fait l'objet d'un documentaire diffusé sur le site de l'Institut Français d'Ecosse.

Et une fierté pour Chenôve

Cette invitation, c'est aussi une fierté pour Fabrice Fiossonagaye, une fierté pour sa ville. "Chenôve c'est un vivier de nombreux talents, il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes, des mecs de ma génération avec qui j'ai commencé à danser à la MJC et qui travaillent aujourd'hui avec Snoop Dogg, Rihanna ou encore Lady Gaga. J'ai grandi là, j'ai tous mes potes, ma famille, je dois quelque chose à cette ville car ils nous ont beaucoup donné et ont toujours été dans cette dynamique d'encourager les forces vives de la ville."

"Chenôve c'est un vivier de très nombreux talents"-Fabrice Fiossonangaye de Figure2Style

Cette interview réalisée en visio par Olivier Cachin est à retrouver dès ce jeudi 29 avril sur le site de l'Institut Français en Ecosse. En attendant, Fabrice Fiossonangaye a une autre préoccupation en tête, les élèves de l'école de danse dans laquelle il est professeur. "Pour le moment tout et à l'arrêt avec les mesures sanitaires mais on espère reprendre au plus vite à la mi mai si tout va bien", espère le chenevelien.