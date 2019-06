La contre-affiche de la Feria de Nîmes enfin dévoilée

On sait désormais à quoi ressemble la contre-affiche de la Feria, parodie potache de l'affiche officielle signée Eddie Pons. L'artiste nîmois l'a révélée mardi 4 juin dans le restaurant La Terna, à Nîmes.

La contre-affiche, la parodie de l'affiche officielle, est dévoilée pour la première fois au restaurant La Terna, un haut-lieu des aficionados nîmois. Cette année, il était impossible de faire cet événement traditionnel à L'Aiglon, puisque le bar a fermé.

Eddie Pons, dessinateur depuis 15 ans de la contre-affiche, signe encore celle-ci avec humour . En référence aux deux affiches réalisées par la communication de la ville et non un artiste, et au fait que l'année prochaine l'affiche officielle sera sélectionnée sur concours, Eddie Pons décide de faire ce qu'il appelle une contre-affiche "de transition" : "Sur la contre-affiche, le travail n'est pas terminé. Ce sont des taureaux qui terminent ce travail en disant "Bientôt, il faudra tout faire soi-même"... même les affiches !".

La contre-affiche rassemble les fans d'Eddie Pons

Les Nîmois étaient nombreux à faire la queue pour demander une dédicace au dessinateur. Cette année encore, Eddie Pons fait mouche parmi ses fans, nombreux à faire la queue pour avoir un petit mot personnalisé de l'artiste sur leur exemplaire de la contre-affiche.

Poster sous le bras, Danielle est aussi venue faire dédicacer plusieurs cahiers de coloriage pour enfants réalisés par le dessinateur. Pour cette Nîmoise de 67 ans, il n'y a pas photo entre affiche et contre-affiche : "Moi, je préfère la contre-affiche à l'affiche. D'une année à l'autre, on attend avec impatience de savoir ce qu'Eddie va nous inventer de nouveau !".

La foule se pressait nombreuse pour obtenir une dédicace d'Eddie Pons sur leur exemplaire de la contre-affiche. © Radio France - Guillemette Franquet