"La convivialité et l'accessibilité pour tous", 500 joueurs à l'Open de France de Mölkky à Craon ce week-end

Les plus grands joueurs de mölkky du pays se sont donnés rendez-vous à Craon dans le Sud-Mayenne ce week-end pour l'Open de France : 256 duos pour la plus grande compétition en doublettes de mölkky detout le pays. Des joueurs sont aussi venus d'Espagne, de République Tchèque et de Turquie.

"Tout le monde peut jouer"

Comme le foot ou la pelote basque, le mölkky c'est un partage de valeurs, explique Jérôme Bréhin, président de l'AMC Amicale Mölkky Club à Craon, organisatrice de l'événement. "C'est vraiment le côté convivialité qui fait ce jeu, explique l'ancien champion du monde de mölkky. C'est aussi l'accessibilité pour tous. C'est vraiment le novice, le papa avec son fils, le grand-parent, la femme, l'homme, tout le monde peut jouer. On ne dit pas que c'est un sport. On est vraiment dans le ludique, vraiment faire en sorte que ce soit accessible, convivial et multigénérationnel. On vient ici, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie*, on est adepte du mölkky. C'est vraiment les valeurs reconnues, en tout cas à l'AMC.*"